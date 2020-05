Ultime Notizie Roma del 21-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli una maxi operazione della Guardia di Finanza svelato un intreccio perverso tuo sistema che avrebbe consentito di pilotare appalti milionari della sanità in Emilia l’indagine che coinvolge imprenditori e funzionari pubblici ha portato all’arresto di 10 persone accusate a vario titolo di corruzione gli investigatori avrebbero accertato un giro di mazzette che ruotava intorno alle gare indette dalla centrale unica di committenza della Regione Siciliana e della Play di Palermo per un valore di 600 milioni di euro tra gli arrestati ci sono anche Antonio candela 55 anni attuale coordinatore della struttura regionale per l’emergenza covid 19 in Sicilia è l’attuale direttore dell’asp di Trapani Fabio Damiani anche lui5 anni Dipenderà dalle condizioni della Regione se è una regione a basso rischio probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno un sistema di monitoraggio ci consente di sapere se una regione è a basso medio o alto rischio se una regione ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni ma speriamo non sia così così il ministro degli affari regionali Francesco Boccia a Mattino 5 A chi gli chiedeva se dal 3 giugno sarà consentito lo spostamento tra le regioni un brindisi con le tazzulella e cafè a proprietari e personale così Ha riaperto stamattina il Gambrinus dopo il lockdown alla caffetteria storica di Piazza del Plebiscito a Napoli che la scorsa settimana celebrato a saracinesche abbassate i suoi 160 anni è ripartita con il via libera ai tavolini nella grande sala interna e nella the horseshoe piazzale Trieste e Trento con vista sul Plebiscitonumero delle persone nel mondo contagiate dal coronavirus ha raggiunto i 5 milioni Stando ai dati della John Hopkins University lo riferisce la BBC il numero delle morti causate dal virus e al 300 28172 la compagnia aerea easyJet prevede la ripresa di alcuni voli a partire dal 15 giugno la compagnia britannica ha annunciato che riprenderai talmente voli interni nel Regno Unito in Francia applicando misure sanitarie a bordo un limitato numero Rivoli riprenderà sulle tratte che pensiamo abbiano una domanda sufficiente sottolinea l’azienda in un comunicato ed è tutto per

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa