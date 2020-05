Ultime Notizie Roma del 21-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno coronavirus il bilancio della Protezione Civile 642 nuovi contagi nelle ultime 24 ore di questi 316 solo in Lombardia 156 invece le vittime intanto sale la tensione sulla norma del decreto rilancio che tu del cuneese zone rosse dai fondi a favore delle aree colpite dall’emergenza covid 19 il governatore del Veneto già che annuncia ricorso questo decreto verrà buttato nel cestino e dovrà essere riscritto finito venatore della Campania De Luca critica stavolta la decisione di escludere Flex zone rosse dal fondo dedicata alle aree colpite dall’emergenza e chiede una correzione al governo sul tema interviene anche il ministro degli esteri che chiede una modifica al Decreto durante la conversione in parlamento per estendere i fondi a tutti i comuni diventati zona rossa durante questa pandemia elezioni regionali per le comunali di referendum costituzionale le suedi camera e senato potrebbero svolgersi già settembre l’ho data più probabile per il 13 che prevede un emendamento della relatrice al decreto sul rinvio in autunno delle lezioni alla bilotti del MoVimento 5 Stelle il premier Giuseppe Conte spiega che non è il governo che decide una scelta condivisa e il Sottosegretario all’interno variati precisa il GPS ha fatto osservare che il coronavirus sembra meno contagioso con le temperature più calde di Che tempo è essere Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti da un altro degli accordi sul controllo internazionale degli armamenti Washington informerà Mosca della decisione nella giornata di domani lo riporta il New York Times che cita fonti dell’amministrazione americana il Trattato in questione è entrato in vigore nel 2002 ne fanno parte 34 paesi ha l’obiettivo di promuovere la trasparenza sulle attività militari condotte dei membri secondo il concetto dell’osservazione aria e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

