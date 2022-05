Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 21 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale dopo 86 giorni di resistenza l’acciaieria Autostar di Mario forte è caduto ed è sotto il controllo delle Forze Armate russe annunciato ieri Mosca Aggiungendo che il comandante del Battaglione azov è stato dato verso i territori controllati dalla Turchia del chi accusa Mosca di aver trasformato il Don pasti in un inferno la procura Ucraina identificato nuovo ufficiale Russo accusato dietro città nella regione di Kiev in New York Times pubblica un video che mostra i russi giustiziare almeno 8 CV dia buca l’ho chiamato Putin per parlare di pace ma ho trovato un muro dice draghi da stamattina si interrompe la fornitura di gas Russo alla Finlandia mentre mettono in vari paesi europei contagi da virus del Vaiolo delle scimmie anche in Italia l’infezione ha fatto registrare altri due casi che si aggiungono al primo confermato due giorni fa secondo gli esperti la situazioneal momento particolare allarme l’eventualità di che si possa rendere necessario una vaccinazione dei contatti stretti sembra improbabile covid netto decremento della Curva epidemica In tutte le regioni italiane draghi ha scritto una lettera alla casellati in cui chiede che il DDL concorrenza si ha votato in Senato per l’approvazione entro Maggio i capigruppo di Palazzo Madama ne discuteranno martedì i premi avverte non sono stato eletto ma nominato per fare la mia responsabilità e girare la lega non vuole la fiducia sul provvedimento Berlusconi chiude oggi la convention di Forza Italia si svolgeranno oggi nella Basilica di Collemaggio a L’Aquila i funerali di Tommaso il bimbo di 4 anni morto nell’incidente avvenuto davanti all’asilo della frazione di pile la trentottenne proprietario dell’auto finita contro i bambini indagata per omicidio stradale dice di non ricordare di aver tirato il freno a mano e che il figlio ha inavvertitamente tolto la marcia resta in prognosi riservata una delle due bambine ricoverate una coppia di testimoni di Geova originari di poterloro figlio sono stati rapiti da uomini armati in mali dove imperversano gruppi già visti la Farnesina ha confermato l’avvenuto rapimento affermando di essere al lavoro per una soluzione positiva del caso insieme alla famiglia di origine Italia anche un cittadino del Togo la polizia antisommossa turca ha fatto irruzione durante le lgbt Pride nell’università avvocati civili instamburg studenti un diciassettenne palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane nella notte durante un raid meningi Giordania tre persone sono state uccise altre quattro ferite da missili israeliani sparati contro obiettivi da Marco starline era attaccato senza problemi alla stazione spaziale internazionale la capsula della Boing che fa concorrenza alle navette Dragon di elon musk era stata ferma 8 mesi per problemi tecnici dopo due tentativi di volo falliti intanto secondo indiscrezioni il patron di Space X avrebbe parcheggiato 250.000 dollari pagati per silenziare le accuse di molestie avanzateNo Stress di un suo Jet ma Lui nega e ironizza lo sport nell’anticipo dell’ultima giornata della Serie A di calcio la Roma batte 3 a 0 in trasferta il Torino raggiunge la Lazio al quinto posto è sicuro che per la prossima Europa League oggi 4 i mezzi in campo Genoa Bologna alle 17:15 poi Fiorentina Juventus Atalanta Empoli Lazio Verona 20:45 trattativa sospesa tra in Coop per l’acquisizione del Milan Formula 1 oggi a Barcellona le qualifiche del GP di spagna ciclismo oggi la quattordicesima tappa del giro d’Italia Santena Torino E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa