Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale sabato 21 Maggio Buon pomeriggio la redazione Nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura armi a Moldavia e Polonia La guerra è giunta al giorno 87 lanato penserà a portare i paesi più a rischio di un attacco Russo Mosca Continua la sua offensiva sud e ad est del paese oggi ha registrato la totale resa dell’acciaieria di mariupol finita sotto il controllo delle truppe russe Cesena e dopo il lungo assedio il comando del Battaglione azov prokopenko tra gli ultimi a uscire è stato trasferito nei territori controllati Dalla Russia con un blindato speciale sul campo di battaglia duri scontri si registrano nel lugansk e dove sono morti anche se civili con il significa venuto sulla regione di Cardiff Ma secondo l’intelligenza di Londra la Russia starebbe accusando un serio problema con i droni con cui individui e poi colpisci nemici le sanzioni ne limitano la produzione inoltresecondo gli 007 militari inglesi la creazione gusta sta limitando i ride sul ucraina per l’efficacia delle difese antiaeree di chi è ancora esteri devastante tornado in Germania raffiche fino a 103 km orari hanno travolto ieri la zona Ovest del paese alberi caduti tetti divelti e veicoli ribaltati si contano più di una quarantina di feriti di cui 10 in gravi condizioni è riferito il portavoce della polizia una donna sarebbe in pericolo di vita riferiscono i media locali la build in mattinata da notizia della prima vittima confermate un trentottenne rimasto folgorato da una scossa elettrica in uno scantinato allagato caduta al suolo ha battuto la testa è proprio l’impatto con il pavimento gli sarebbe stato fatale i video del tornado che circolano sui social sono impressionanti mostrano la tempesta in tutta la sua violenza difficile al momento stimare gli ingenti danni Cambiamo argomento in crisi dei casi di trasmissione del Vaiolo delle scimmie nella specie umana siamo ad un passo da 400 diagnosi in Europa in Italia si sono registrati altri due ricoveri tutti in carica l’istituto per le malattie infettivecanzoni di Roma che si aggiungono al primo confermato giovedì dalle analisi infezione ormai presente stabilmente in otto nazioni del vecchio continente dal Portogallo al regno unito dalla fascia tropicale africana dove finora era con la catena dei contagi ha attraversato l’oceano andando ad investire Stati Uniti Canada Australia questo virus che finora si trasmetteva quasi esclusivamente in Africa dopo il morso di animali infetti sta cambiando comportamento si ritiene che i contatti avvengono prevalentemente attraverso lo scambio di saliva e di secrezioni durante rapporti sessuali andiamo in Egitto in chiusura una bambina italiana di poco più di un anno è morta mentre si trovava con la famiglia in vacanza secondo una prima ricostruzione la piccola Sarebbe precipitata dal balcone dell’hotel la dinamica dell’accaduto e ancora tutta da chiarire ma secondo le prime informazioni sembra che la piccola si è caduta mentre era tra le braccia del padre la vittima è una bambina di Pianella in Abruzzo aveva 13 mesi ora le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire la caduta per l’assistenza La famiglia è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa