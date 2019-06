Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue oggi Bruxelles Consiglio Europeo col €2 sui conti pubblici dell’Italia Conte afferma che sono migliori del previsto e contesta le Stime della commissione europea Ma la trattativa per evitare una procedura di infrazione appare in salita La situazione è difficile mettere il premier l’Italia rischia Intanto una doppia recessione secondo l’Istat demografica ed economica file DL crescita Oggi pomeriggio la camera vota la fiducia sul provvedimento tavolo al Mise su Whirlpool bluetec fumata nera al vertice dei leader europei sulle nomine per il club job europei La partita è stata rimandata un vertice straordinario convocato per il 30 giugno è stato dato tutte di parlare con i rappresentanti al Parlamento Europeo per vedere di superare il criterio degli spitz in vendita Ten ferma con te nella notte lungo colloquio tra il premier Macron e la Merkel a Bruxellestra Iran e Stati Uniti dopo l’abbattimento di un drone americano da parte dei pasdaran Trump non esclude una risposta militare lo scoprirete presto afferma negli USA Intanto vietano le compagnie americane di volare spazio aereo controllato da Tirana senza neanche in Georgia dove migliaia di manifestanti hanno tentato di rompere l’incartamento contro la presenza di un deputato Russo salta la corda al Consiglio Europeo se l’obiettivo di una roba da 0 a 2050 Dopo ore di trattative la data per la trascrizione a un’economia e climaticamente neutrale è stata cancellata dal testo delle conclusioni del vertice A O forse alcuni paesi dell’est per cui per l’Ungheria Repubblica Ceca Estonia La Corte Costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi presentati da 5 regioni contro le norme più stringenti per I migranti contenute nel DL sicurezza bocciati però i super poteri conferiti dal provvedimento ai Prefetti definiti incompatibili con l’autonomia garantita costituzionalmente gli enti locali stamattina il plenum del CSM presieduto da Mattarella da autorità di regolazione dei trasportitrova il nuovo sistema per la trasparenza e l’equità dei pedaggi autostradali che potrebbero calare laudoni consumatori attaccano invece le concessionarie Toninelli parla di inizio della rivoluzione è il momento di riprenderci autostrada e di Battista è morto il sindaco di Rocca di Papa Emanuele crestini rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta qualche giorno fa nel palazzo comunale durante alcuni lavori e la seconda vittima dell’incidente domenica era morto il delegato del primo cittadino Vincenzo eleuteri tra le persone indagate per l’accaduto l’Italia affronterà la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in programma martedì scontro ancora più duro Poi per le azzurre in un eventuale quarto controllando il Giappone in giacca e cravatta a San riparla Dan e allenatore della Juventus al Napoli ho dato tutto ma qui è il coronamento di un percorso ha detto era l’ultima notizia e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa