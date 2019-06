Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump avrebbe dato l’ordine di eseguire un attacco contro l’iran dopo l’abbattimento di un drone subito dopo però ci avrebbe ripensato e lo avrebbe annullato e quanto scrive New York Times che Cita come fonte di alcuni ufficiali militari intanto gli Stati Uniti hanno vietato alle compagnie americane di volare sullo spazio aereo controllato da terra Cambiamo argomento rimaniamo all’estero la situazione molto difficile ma per ogni sforzo fino all’ultimo per evitare la procedura di infrazione a dirlo e le premier Giuseppe Conte Dove si trova Bruxelles lei sia per il duello con l’Unione Europea sui conti italiani sia per il vertice sulle nomine per le principali cariche europee conclusosi con una fumata nera di Premiere contesta l’ipotesi di un intervento ulteriore allestimento di bilancio Come in una manovra correttiva per venire incontro all’Unione Europea sarebbe una richiesta in giùè inaccettabile torniamo in Italia non ce l’ha fatta il sindaco di Rocca di Papa Emanuele crestini morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma era rimasto gravemente ferito nell’esplosione del palazzo comunale avvenuto lunedì 10 giugno Questo è quanto si è appreso da fonti sanitari le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore Cristini così la seconda vittima dell’esplosione domenica 16 giugno era morto il delegato del primo cittadino eleuteri rimaniamo in Italia il tradizionale striscione giallo di Amnesty International con la scritta verità per Giulio regeni è stato rimosso dal palazzo della regione Friuli Venezia Giulia dove l’estate 2016 personalmente dall’allora presidente Debora Serracchiani del Partito Democratico al suo posto sono stati installati gli addobbi per il campionato europeo di calcio under-21 abbiamo ancora tempo per una notizia andiamo a Hong Kong centinaio di attivisti di Uniti nel centro hanno allargato raggio di azione si sono spostati dal Parlamento le principali strade di accesso all’area fino a circondare Il quartier generaledove sono stati chiusi i cancelli di accesso dove corsie sulla queensway sono state sbloccate mentre la polizia sollecitato la folla esprimersi in modo pacifico e razionale e di stare al sicuro i manifestanti chiedono che la pulizia risponda di metodi duri usati nelle proteste di mercoledì E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa