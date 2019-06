Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli Al termine della prima giornata del Consiglio Europeo restano le divergenze tra Italia e la Commissione Europea sulle Stime sui conti pubblici la trattativa del premier Giuseppe Conte corso della giornata avuto diversi colloqui informali con i leader dell’Unione Europea resta Eternità e a tarda sera resta nel governo italiano la preoccupazione per la riuscita del negoziato con la convinzione le Stime della commissione sul ponte sul deficit siano lontane da quelle reali su cui si basa la posizione italiana nel periodo compreso tra il primo gennaio 2018 al 31 maggio 2019 la Guardia di Finanza ha scoperto 13285 evasori totali soggetti completamente sconosciuti al fisco che non hanno mai pagato €1 di talpe che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di IVAsolitamente superiore a quello dello stesso periodo precedente quando ne furono scoperti 12824 centinaia di attivisti riunitisi nel centro di Hong Kong hanno allargato il raggio d’azione si sono spostati dal Parlamento alle principali strade di accesso all’area fino a circondare Il quartier generale della polizia dove sono stati chiusi i cancelli di accesso e centinaia di persone si sono ritrovate davanti al parlamento accogliendo la chiamata alla mobilizzazione di 8 gruppi Pro democrazia in gran parte rappresentati da studenti secondo i media locali la nuova protesta. al ritiro della legge sulle tradizioni in Cina e ogni pagina sui metodi duri usati dalla polizia quando per disperdere la folla ha fatto ricorso alla prima ho già in Spray al peperoncino e proiettili di gomma il presidente americano Donald Trump ha provato attacchi militari mirati contro l’iran A dopo il drone statunitense abbattuto ma poi ha cambiato idea lo riporta il New York Timesalcune fonti secondo le quali alle 19 di ieri ora locale i funzionari militari e diplomatici erano in attesa dell’attacco La Corte Costituzionale ha esaminato alcune disposizioni del titolo del decreto sicurezza è ritenuto che sia stata violata autonomia costituzionalmente garantita ai comuni e province pertanto accolto le censure tu l’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo della perfetto nell’attività di taglienti lo comunica l’ufficio stampa della consulta in attesa delle motivazioni ed è morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma il sindaco di Rocca di Papa Emanuele crestini è rimasto gravemente ferito nell’esplosione del palazzo comunale è venuta qualche giorno fa e quanto si è appreso da fonti sanitarie le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore la seconda vittima delle domeniche era morto il delegato del primo cittadino Vincenzo le rotelle e ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione puntamento alle prossime

