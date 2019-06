Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che volta pagina nella vita del c.s.m. sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum straordinario da lui presieduto evidenziando la sua grande preoccupazione per l’inchiesta di Perugia che ha svelato un quadro concertante fine accettabile prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio per l’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario il capo dello Stato ha quindi invitato a reagire con fermezza contro ogni forma di rigenerazione Aggiungendo che la reazione del consiglio è rappresentato il primo passo in questo senso ma ora servono modifiche normative anche se stretta da altre istituzioni discutere di lavorare eventuali riforme Cambiamo argomento le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma continuano a rimanere stazionaria ma critiche e quanto emerge dal Bollettino medico di oggi il prossimodiramato dalla ASL Roma 1 solo in caso di variazioni significative di essere una serie di esplosioni ha scosso le case vicine ad una Raffineria di Philadelphia Pennsylvania negli Stati Uniti è scoppiato un gigantesco incendio riferisce la in bici da crono di fumo nero che sale dalla raffineria si vede da km in città ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le raffinerie la più grande della costa est con a circa 1000 dipendenti andiamo in Giorgia in chiusura almeno 240 persone tra cui 80 poliziotti sono rimaste ferite altrimenti negli scontri davanti al parlamento lo riferisce il primo canale della tv citando il Ministero della Salute la presidente del Georgiana accusato la Russia nemica e occupante e una non meglio specificata Quinta Colonna filorussa di essere dietro di scoppiati diari Ferramosca invece i responsabili sono le forze politiche radicali georgiane è tutto grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima edizione

