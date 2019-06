Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno Eduardo totale tra l’Italia e la incontri pubblici la premier Conte ribadisce che dobbiamo riuscire ad evitare la procedura Confido in una soluzione è il capo del governo ti ha avuto un colloquio con una Macron Merkel in lussemburghese sottolinea di attendersi Fair Play dalla Commissione uscente verso l’Italia sostiene che la richiesta di una manovra correttiva 3 venduta è inaccettabile Ministro dell’Interno vicepremier Matteo Salvini intanto sfida l’Unione Europea non permetteremo che Abruzzo qualcuno in vendita alla crescita del paese minaccia l’addio se non si allenano le tasse chiede 10-15 tardi per la flat Tax migranti in Italia alla responsabilità di fare sbarcare le persone a bordo della Sea Watch lo ha detto la portavoce dell’agenzia ONU per i rifugiati Aggiungendo che nessuno dovrebbe tornare nella BibbiaMatteo Salvini Intanto scrive acconto e chiudendo un’energica iniziativa di sensibilizzazione verso Roland Affinché si faccia carico della nave che batte la bandiera di quel paese da Napoli il papà invita al dialogo con i musulmani e dopo i popoli del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di riconquista di chiusura identitaria andiamo a Gela perché il numero delle persone decedute per le gravi ustioni riportate nello scoppio di una bombola di un furgone rosticceria avvenuto il 5 giugno scorso in una mercatino rionale stamattina all’ospedale Civico di Palermo dove era stata ricoverata subito dopo l’incidente è morta Giuseppe archilio di 64 anni una casa che mentre era in fila per comprare il pollo arrosto e patatine e fu investito dalle fiamme dell’esplosione scheda l’olio della friggitrice riportando ustioni sul 70% del corpo di essere in chiusura attenzione sempre più alta fra Stati Uniti e Iran dopo l’abbattimento di un drone americano da parte dei pasdaran strump come riferisce New York Times nella notte avrebbe prima con il dato la risposta militare con attacchi mirati poi sarebbe arrivato il Contrordine per Anna scrive Il segretoorari dell’ ONU guterres sostenendo che il drone americano era impegnato in una chiara operazione di spionaggio aveva violato lo spazio aereo italiano e Dalila ricevuto ripetuti avvertimenti radio A tal proposito e come prova pubblica presunto video dell’abbattimento immagini compagnie aeree intanto cambiano rotte per non sorvolare L’aria è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa