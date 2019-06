Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 21 giugno in studio a Giuliano che la premier Giuseppe Conte fronte a Bruxelles e la trattativa più difficile dell’anno di governo quella con i leader Per scongiurare la procedura di infrazione contro l’Italia sul debito ma deve guardarsi anche l’attenzione nel governo tra lega e Movimento 5 Stelle flat Tax on me ne vado dice Matteo Salvini che chiede 15 miliardi per abbassare le tasse chiude la manovra correttiva che chiede l’Europa impediranno di crescere attacca il vicepremier se cerca una scusa per fare la crisi lo dica replicano Fonti del MoVimento 5 Stelle premier Conte chiede un approccio costruttivo all’Unione suoi alleati non nasconde che il negoziato sia complesse Quanto al fisco si dice più ambizioso di tutti i petardi del governo non si baciano Thun intervista migranti in Italia la responsabilità di fare sbarcare le persone a bordo dellacucciolo Ha detto la portavoce dell’ONU per i rifugiati Aggiungendo che nessuno dovrebbe tornare nella Libia scossa dalla guerra Matteo Salvini Intanto scrive appunto chiedendo un’energica iniziativa di sensibilizzazione verso Roland Affinché si faccia carico della sua nave a Napoli proprio Francesco invita al dialogo con i musulmani i popoli del Mediterraneo rifiutino ogni tentazione le parole del pontefice di chiusura identitalia la cronaca sono una decina le persone indagate per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte di Edoardo Bassani il bimbo di 4 anni di Castrocaro Terme in provincia di forlì-cesena probabilmente ha negato mercoledì in una piscina di mirabeach parco giochi di Ravenna Il numero è stato indicato in un briefing tra gli inquirenti l’unica ha formalmente avvisata per ora è la madre quindi mi hanno detto in chiusura contenuto del premio forte preoccupazione per la situazione di incertezza e conflittualità in cui rischia di entrare all’interno sistema delle concessioni autostradali dopo le deliberazioni dell’autorità dei trasporti sul nuovo sistema dei pedaggi industriali chiedono che si apra un confronto tra governo escongiurare il blocco degli investimenti è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa