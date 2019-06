Ultime Notizie Roma del 21-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulio Ferrigno standing ovation per il presidente della BCE Mario Draghi alla eurosummit quando parlano e leader Ue ha sottolineato che quello di oggi è il suo ultimo Summit visto che il suo mandato scade a fine ottobre molti hanno quindi preso la parola elogiare il suo lavoro il premier Giuseppe Conte che si è detto orgoglioso come italiano il presidente francese Macron e la presidente irlandese quello cipriota e anche il presidente della commissione in junker io adesso intanto non ha ancora raggiunto alcun accordo sulle nuove nomine Cambiamo argomento oggi si volta pagina nella vita del c.s.m. lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum straordinario e lui presieduto evidenzia grande preoccupazione per l’inchiesta di Perugia che ha svelato un quadro sconcertante è inaccettabile è prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio per l’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario Chi è il capo delquindi invitato a reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione Aggiungendo che la reazione del consiglio è rappresentato il primo passo in questo senso Moro servono modifiche normative anche se spetta ad altri istituzioni discutere della morale 21 gli esseri il capo della sezione dei pasdaran il brigadiere generale sostenuto che l’iran avrebbe potuto battere anche un aereo militare americano p8 e che l’attacco al nome Voleva essere un divertimento Chi è il presidente della commissione essere sicurezza nazionale del Parlamento ha confermato che la Troika tue Germania Francia e Gran Bretagna e attesa terranno nei prossimi giorni per salvare L’intesa sul nucleare che intanto anche insieme a molte altre compagnie aeree ha deciso di modificare la rotta del L’unico volo che sorvola lo stretto di hormuz È il golfo dell’oman il Roma Delhi di chiusura la cronaca rischio processo per 7 canzoni salvate nella morte di Desiree mariottini la sedicenne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre in un immobile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma la procura ha chiuso le indagini ache di norma anticipa la richiesta di processo per 5 extracomunitari un italiano è una francese nei confronti di quattro Arrestati tutti immigrati reati contestati sono uscito volontario violenza sessuale di gruppo e tu ministrazione di droga a Minori è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa