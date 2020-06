Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno appuntamento con l’informazione in studio con te torna ad aprire alle opposizioni alla vigilia delle conclusioni degli Stati Generali di Villa Pamphili al rush finale con gli interventi di grandi Aziende Sanitarie artisti se ci invitano nelle sedi istituzionali e non nelle pile per fare passerelle valutiamo di andare ha detto la lega e anche meloni ma per svelare i Bluff Obiettivo del premier un piano di lancio fatto di proposte concrete stasera in conferenza stanza con te delinea l’ossatura paura e di un ritorno del terrore già vista e sangue nel tardo pomeriggio di ieri in un parco di una cittadina a 70 chilometri da Londra Dove un giovane accoltellato a morte tre persone ferendone gravemente altre tre i reparti antiterrorismo sono state allertama dalle prime indagini la pista sembra portare altrove indaghiamo per omicidio ha fatto sapere in nottata la polizia della Valle del Tamigi precisando che il giovane arrestato inizialmente dato come libico era invece originario del posto escluso anche ogni nesso con una manifestazione antirazzista svolta poco prima nella stessa zona resta in coma farmacologico Alex Zanardi dopo il terribile incidente di venerdì durante una gara I medici hanno riferito di aver evidenziato delle gravi lesioni agli occhi per le quali si era fatto un consulto ci vorrà giorni per capire se l’atleta paralimpico potrà riprendersi dalle gravissime lesioni riportate dal incidente al porto in chiusura calcio il campionato di Serie A di ieri con un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus negli Stati vuoti ieri sera il recupero della 25a giornata con Torino Parma finita 1 1 e Verona a Cagliari2 a 1 oggi Bergamo può tornare a sognare la sfida dell’Atalanta e con il Sassuolo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa