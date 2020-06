Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella studio passato la seconda notte in terapia intensiva Alex Zanardi all’ospedale di Siena dove è ricoverato dopo l’intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al Volto riportate nell’incidente con bike contro un camion a Pienza il 19 giugno le condizioni restano gravi sono stazionarie e continua al coma farmacologico sedato continua ad essere ventilato meccanicamente il monitoraggio dei parametri clinici e costante un nuovo bollettino medico è previsto verso mezzogiorno Parla Matteo Salvini di errori certo ne faccio anche 10 al giorno nel commento come tutti quelli che compiono delle scelte resto alla guida del partito che secondo l’ultimo sondaggio ha 8 punti di vantaggio sul Partito Democratico lo dice in un’intervista a Repubblica il segretario della Legasull’elezione del prossimo capo dello Stato il presidente sarà eletto Con molta probabilità coi voti di tutti tranne che del PD che lavora per averne una sto piacimento ha detto Salvi la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre un miliardo e scoperto 9020 evasori totali denunciandone 14540 e arrestando n 389 durante l’emergenza coronavirus poi le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 26 milioni e tre di mascherine un milione dei quali per manovre speculative sui prezzi in alcuni casi di rincari hanno raggiunto il 6000 % rispetto al prezzo di acquisto è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa