Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio i contagi causati dalla pandemia di coronavirus hanno superato i 2 milioni in America Latina raggiungendo nelle ultime 24 ore quota 2 milioni e 2100 oltre al Brasile che denuncia oltre la metà dei casi contribuiscono al pesante bilancio il Perù ed il Cile in Italia contagiati sono 238262 in più nel giorno precedente 165 dei quali in Lombardia aumentano le vittime 49 in 24 ore sale il numero dei guariti dei dimessi nessun decesso per la prima volta in Toscana in Liguria in regioni non ci sono nuovi casi in Germania nuovo focolaio in un Mattatoio oltre 1000 positivi altri 22 casi a Pechino paura di un ritorno del terrore gialisa sangue nel tardo pomeriggio di ieri in un parco di una cittadina a 70 chilometri da Londra nel Regno Unito dove un giovane accoltellato a morte tre persone ferendone gravemente altre tre i reparti antiterrorismo sono stati allertati ma dalle prime indagini la pista sembra portare altrove indaghiamo per omicidio ha fatto sapere il nottata la polizia della Valle del Tamigi precisando che il giovane arrestato inizialmente indicato come libico era invece originario del posto escluso anche ogni nesso con una manifestazione antirazzista svolta poco prima nella stessa zona i gilet arancioni del Generale Antonio Pappalardo tornano in piazza oggi a Genova per una manifestazione di protesta contro il governo e per attirare l’attenzione sui problemi delle famiglie di fronte al covid l’iniziativa era stata annunciata alle manifestazioni dello scorso III Maggio quando il vigile si ritrovarono in diverse piazze tra cui Genova e Milano nel capoluogo Lombardo ci furono polemiche per l’assemblamento di centinaia di persone in piazza del Duomo senza mascherineAlex Zanardi seconda notte in terapia intensiva all’ospedale di Siena dove ricoverato dopo l’intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al Volto riportate nell’incidente con la sua bike contro un camion a Pienza lo scorso XIX giugno le condizioni restano gravi sono stazionarie e continua al coma farmacologico sedato continua ad essere ventilato meccanicamente il monitoraggio dei parametri chimici è costante è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa