Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con informa-azione Gabriele Luigi in studio sono stabili le condizioni di Alex Zanardi resta il rischio di eventi avversi spiegano i medici del Policlinico Senese che lo hanno in cura dopo il terribile incidente di due giorni fa con la sua handbike finita contro un camion il campione è sempre sedato è intubato e ventilato meccanicamente da video acquisiti nell’ambito dell’inchiesta risulta che stringeva i manubri delle Dirt bike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza dove ha avuto incidente oltre al mezzo dell’atleta sequestrato anche il cellulare che aveva con sé il videomaker che ha ripreso L’incidente ha inventato Alex e non teneva cellulare in mano il telefono Ho messo via molto prima del punto dello schianto cambiano le raccomandazioni dell’organizzazione Mondiale della sanità per il rilascio dall’isolamento dei passiquanti che hanno contratto l’infezione da nuovo coronavirus Non più due tamponi negativi a distanza di 24 ore bastano tre giorni senza sintomi i nuovi criteri riflettono i risultati Se vuoi pazienti i cui sintomi si sono risolti possono ancora risultare positivi al tampone per settimane ma nonostante questo risultato positivo del test è improbabile che siano infettivi dal ministro della Salute speranza la richiesta al comitato tecnico scientifico di approfondire la questione visto che spiega segnano un cambiamento che puoi incidere significativamente sulle disposizioni finora adottate e i pianti nel nostro paese intanto a livello globale hanno superato la soglia di 8800000 il numero di casi emerge dai dati pubblicati dalla John Hopkins University secondo i quali i contagi accertati nel mondo hanno portato a oltre 464 mila decessi 4300000 persone sono guarite La leggenda delperché no ed era di è morto per complicazioni legate al covid 19 è tutto della redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa