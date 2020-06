Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabri Luigi in studio sono stabili le condizioni di Alex Zanardi resta comunque il rischio di eventi avversi lo spiegano i medici del Policlinico Senese che lo hanno in cura dopo il terribile incidente di giorni fa con la sua handbike finita contro un camion il campione sempre sedato è intubato e ventilato meccanicamente dai video acquisiti nell’ambito dell’inchiesta risulta che stringeva le mani sui manubri & bike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza Dov’è ha avuto un incidente Non era quindi col telefono in mano oltre al mezzo dell’atleta sequestrato anche il cellulare Il videomaker che ha ripreso l’incidente conferma che al momento dello schianto non era al telefono è un richiedente asilo libico e si chiama cairi Sa dalla il venticinquenneieri a Reading in Inghilterra con l’accusa di aver accoltellato 6 persone in un parco cittadino uccidendone tre lo riferiscono fonti della intelligenza l’agenzia Pia precisando che la vicenda considerata di natura terroristica della polizia locale a che fare con un problema di salute mentale il giovane residente reading risulta essere stato già in carcere in passato ma per presunti reati minori di criminalità comune Nell’anno accademico 2020/2021 si rischia un crollo degli iscritti all’università 10.000 in meno di cui due terzi al sud e quanto risulta dalle Stime della svim secondo cui una valutazione dei possibili effetti della crisi covid sulla iscrizione all’università nel prossimo anno accademico basata su quanto accade nella precedente crisi fa scattare l’allarme e soprattutto con riferimento la svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9500 studenti di cui 6300 nel mezzogiorno e 3200 per ilcentro nord Intanto sono oltre 8 milioni 8 i contagi Accertati di covid nel mondo dall’inizio epidemia lo si legge nel rapporto nell’agenda Skins Universe sono guarite oltre 4 milioni e 300mila persone 464000 i decessi è tutto della redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa