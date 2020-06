Ultime Notizie Roma del 21-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi studio Alex Zanardi è stabile resta il rischio di eventi avversi spiegano i medici del Policlinico Senese che lo hanno in cura dopo il terribile incidente di 2 giorni fa con la sua handbike finita contro un camion il tempo gioca a favore del campione sempre sedato è intubato e ventilato meccanicamente il suo fisico lo aiuta nella battaglia e crescono la speranza e la fiducia le indagini intanto vanno avanti video e testimoni oculari raccontano che Alex aveva le mani sui manubri della sua handbike sequestrate insieme al cellulare del campione tifo fuori dall’ospedale forza Alex il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude gli Stati Generali dell’Economia e guarda al rilancio per l’Italia il messaggio e coltivare il dialogo per un obiettivo condiviso in un confrontoFranco e diretto dal lavoro sulle riforme puntando a recovery Plan nel piano del governo si va dal fisco all’alta velocità a fondo di Berlusconi che mette in guardia fondi europei a rischio per l’incapacità del governo esecutivo faccio un confronto vero sulle nostre proposte dire di no al Mes sarebbe stravagante e darebbe l’idea che l’Italia non ha esigenze pressanti osserva intanto lo osserva non più due tamponi negativi a distanza di 24 ore bastano 3 giorni senza sintomi per il rilascio dall’isolamento dei pazienti che hanno contratto il coronavirus e nuovi criteri che riflettono i risultati secondo cui i pazienti i cui sintomi si sono risolti possono ancora risultare positivi al tampone per settimane ma nonostante ciò è improbabile che siano in effetto covid anche nelle università italiane con le Stime dello svimez che calcolano nel prossimo anno accademico il rischio di un crollo degli iscritti 10.000 in meno di cui due terzi solo al Suddalla necessità di rendere sistematica la No Tax Area all’idea di borse di studio per coprire la retta alcune delle proposte formulate dalla svimez per contenere il rischio di un crollo nelle immatricolazioni è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

