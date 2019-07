Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica e Ben ritrovati in ascolto Francesco Vitale è arrivato nella notte italiana alla stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della soyuz MS 13 con americano Andrew Morgan e russo Alexander comincia così la missione Beyond oltre di cui avrai il comando nella seconda parte italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo altro Luca dovrà affrontare anche dei segnali di seguire esperimenti volti a preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso l’una e Marte L’America ha celebrato i 50 anni dello storico sbarco sulla luna con feste in garage mentre prepara il ritorno già Guarda amarti rilanciando la corsa allo spazio Donald Trump e nel suo messaggio riconferma l’obiettivo di tornare sulla luna in 5 anni ieri il suo incontro con i familiari LiamOldrini Michael Collins i 3 membri dell’equipaggio poi si è ritrovato con il figlio di mele con il vicepresidente Mike pence al Kennedy Space Center di Cape Canaveral da cui parti la missione e dove si sono formati lunghi km di coda per i molti visitatori in attesa dell’inizio di una settimana che si prospetta decisiva per le sorti del governo le forze di maggioranza cercano le premesse per una riconciliazione prima che mercoledì al Senato il premier Giuseppe Conte parla in aula sul caso dei fondi rustici con Matteo Salvini tra i banchi della Lega ad ascoltare sia un incontro chiarificatore trattabili Luigi Di Maio la vera sfida al momento a fare tra il vicepremier leghista è il premier nel mirino dei governatori del Nord sul dossier autonomia se non si fa il governo non ha senso dice Zaia con te è stato coinvolto in una cialtronata attacca Fontana Cambiamo argomento Teheran per sapere di aver aperto un’inchiesta sulla petroliera Athena Impero con l’accusa di aver urtatonave giunta nel porto di bandara batam mentre Londra si dice pronta una risposta ponderata ma forse se non sarà rilasciata insieme all’equipaggio grave preoccupazione anche dell’Unione Europea radiatori d’entrata rilascia una petroliera italiana ha bloccata Anedda due mesi e mezzo con a bordo 24 italiani due bengalesi mille intanto si riaccende l’attenzione le forze del genere daftar dichiarano l’ora zero per conquistare Tripoli il governo di sunrise sapere di aver raccolto informazioni su possibili attacchi aerei torna la paura del terrorismo dei cieli in particolare d’Egitto a lanciare l’allarme da Londra il tuo line Office con un avvertimento preso tanto sul serio della British Airways da suggerire la cancellazione scopo Perché azionale quasi senza preavviso di tutti i collegamenti con il Cairo per una settimana privazione adottata poco dopo anche dalla tedesca Lufthansa l’Egitto Dove è nato da letto in generale Abdel fattah El Sisi che contrasta fondamentalismoè stato anche di recente teatro di attentati terroristici Cambiamo argomento urne aperte in Giappone oggi per il rinnovo di circa la metà dei 245 seggi della camera alta Qual è il premier Abe a capo della coalizione di governo formata dal Partito Liberal democratico e la forza di centro-destra di ispirazione Come stendere la sua maggior ai temi della campagna elettorale la modifica della Costituzione pacifista in un contesto di rallentamento economico che tra poco si apriranno i seggi elettorali anche in Ucraina per il rinnovo del parlamento bagi danno largamente in testa il partito servo del popolo dei nuovo capo di stato più occidentale che siamo pagina in francese Pino ha vinto perdi la quattordicesima tappa del Tour de France La leggenda la maglia gialla Flip e seconda al traguardo ma il corridore transalpino ha guadagnato ancora sul Gallese Thomas36 secondi per il calcio in attesa dell’ amichevole Juventus Tottenham in programma oggi a Singapore in Italia esce dagli europei under 19 battuta 21 nella Spagna deludono anche i mondiali di scherma mentre dagli europei under 20 di atletica arriva una medaglia d’oro quella di Edoardo Scotti è una di bronzo da Mattia Donola era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso che appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa