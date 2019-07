Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione Francesco Vitale in studio Luca Parmitano è ripartito per lo spazio alle 18:28 di ieri ora italiana dalla base di baikonur in Kazakistan è stata lanciata dalle 13 circa 3 ore dopo lo sbarco dell’ astronauta dell’agenzia spaziale Europea sulla stazione spaziale internazionale per Parmitano a bordo con l’americano Andrew Morgan in russo Alexander kotov così la missione Beyond nella seconda parte della quale per al comando primo italiano e terza europeo ad avere questo ruolo astroluca dovrà Inoltre affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti Olbia preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso l’una e Marte Torniamo a parlare di politica il premier Giuseppe Conte torna nel mirino dei governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontanasaya sudah autonomia durissimi i commenti di zaini e Fontana il primo se non si fa la dormire il governo non ha senso mentre il governatore Lombardo si dice subito che con te che ancora Simo Sei stato molto in questa chat nata il riferimento allo schema dell’intesa sull’autonomia se dovesse restare così com’è Fontana faccio sapere che non firmerà i due presidenti di regione leghisti sono tornati all’attacco dopo aver chiuso il premier per il no alle assunzioni di docenti su base regionale a Palazzo Chigi questi attacchi sono considerati ingenerosi mentre fonti della maggioranza derubrica la rivolta come un fronte interno aperto nei confronti di Matteo Salvini andiamo ora all’estero la British Airways spende per una settimana i voli diretti a Il Cairo per motivi di sicurezza in seguito a una lanciato dal Office sul rischio di azioni terroristiche contro il trasporto aereo verso la capitale egiziana lo riporta la BBC che cita un portavoce della compagnia di bandiera britannica Ti amo costanterivedendo i nostri accordi di sicurezza in tutti i nostri aeroporti in tutto il mondo e abbiamo sospesi voli per il Cairo per 7 giorni come precauzione Per consentire ulteriori valutazione così la compagnia aerea britannica in un comunicato e parliamo ora di Google una multa molto salata anche se al momento non ancora quantificata È in arrivo il prenota colpevole Google di aver violato negli Stati Uniti federale che riguarda la privacy dei Minori ovvero Lazio online privacy Protection Act che vieta di tracciare e mettere nel mirino gli utenti sotto i 13 anni stando alle accuse colosso di Mountain View attraverso YouTube ha raccolto dati personali dei giovani utenti senza il consenso dei genitori L’obiettivo era quello di trarre dei vantaggi economici rispondendo pubblicità mirata ora Dopo le azioni di alcune associazioni per la tutela dei Minori la Federal Trade Commission ha concluso un accordo con Google nell’ambito delle sue immagini su YouTube a cui seguirà una multa di svariati milioni di dollariparliamo di scuola la partita sulla regionalizzazione senza scuola non è affatto chiusa i governatori nel lombardo-veneto Attilio Fontana e Luca Zaia minacciano infatti di non firma l’accordo raggiunto Inbox corso 19 luglio il Consiglio dei Ministri che lascerebbe sostanzialmente fuori l’istruzione pubblica dalle autonomia differenziata ma sentiamo in proposito il presidente della Romania Marcello Pacifico ha fissato un punto fermo c’è quello di evitare che il passaggio del personale scolastico Beata avvenga dallo stato alle regioni ma anche che vengono sbranate cambiate le risorse dei territori e quindi tengo ancora di più dei preparato il sud del paese al centro-sud del paese per te perché l’istruzione deve rimanere nazionale per rispettare la Costituzione se n’è accorta d’accordo l’ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ANIEF Claudia questo inizio di ominicolazione che non sono d’accordo nel governatore della Lombardia del governatore del Veneto che già hanno dichiarato che non sono pronti a firmare questo tipo di autonomia Allora noi rispondiamo in maniera semplice all’autonomia esiste già per Costituzione le scuole sono autonomi da più di vent’anni e semmai c’è bisogno che lo stato di ha più capacità ai territori potrebbero organici diversi da dove c’è Maggiore esigenza da dove c’è Maggiore dispersione Maggiore disoccupazione e maggiore Tasso Anche l’iscrizione di alunni alla glottide risponde alle esigenze del territorio la scuola deve rispondere esigenze del territorio anni è d’accordo a scuola però non posso dire di interesse nazionale e dire sfidare il suo placet ha una autonomia mascherata da Secessione che non tiene conto dell’interesse Nazionale ci fermiamo qui un’informazione Torna più tardi a voi tutti auguri di una buona domenica e un buon

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa