Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la soyuz MS 13 partita ieri sera dalla base di baikonur in Kazakistan erano le 18:28 in Italia è arrivata la stazione spaziale internazionale questa notte poco prima dell’una dopo due ore Parmitano lo statunitense Andrew Morgan in russo Alexander skvortsov hanno incontrato gli altri che già stazionano bordo della Stazione Spaziale internazionale abbiamo a cambiare argomento la British Airways ha annunciato la cancellazione a scopo precauzionale di sicurezza di tutti i voli per il Cairo per una settimana in seguito a un allarme sul rischio di azioni terroristiche contro il trasporto aereo verso la capitale egiziana emesso dal forain Hospice lo riporta la BBC citando una borsala compagnia di bandiera britannica restiamo all’estero sempre alta l’attenzione del Golfo Info Line Office britannico ha convocato ieri l’incaricato d’affari della Repubblica islamica d’iran responsabile in questo momento dell’ambasciata di Teheran a Londra per protestare contro il sequestro della petroliera appena Impero nello Stretto di hormuz il ministro degli Esteri britannico ha annunciato di aver parlato con Piera Miano Mohammad javad zarif espresso estremo disappunto per il sequestro della petroliera Ho appena parlato con il ministro degli Esteri a cui apprezzo bisa. dato che sabato scorso mi ha assicurato che l’iran voleva ridurre la tensione ma poi si è comportato in maniera opposta Questo doveva venire con i fatti e non le parole ti vogliamo trovare una soluzione già navigazione britannica deve essere protetta ha detto su Twitter Ed ora la pagina politica il paese e nelle mani di cialtroni che per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come autonomia e il contrabbando ilcome una battaglia contro Nord contro Sud spara ad alzo Zero Attilio Fontana dopo il no al parchetto sull’autonomia proposto dal governo per il governatore della Lombardia è giunto il momento di rinunciare agli italiani i biechi interessi politici che si nascondono dietro il mancato accoglimento delle richieste di Lombardia e Veneto torniamo all’estero urne aperte in Giappone per rinnovare circa la metà dei 245 seggi della camera alta del parlamento da cui la maggioranza del premier shinzo Abe Per riuscire rafforzata si tratta della camera meno influente delle due giapponesi in quanto non partecipa alla scelta del premier ma presenta comunque un test importante per la qualificazione Favorita nei sondaggi i partiti di opposizione hanno concentrato la campagna sulle preoccupazioni per una situazione economica in rallentamento che logora il potere di acquisto delle famiglie e per le crepe del sistema pensionistico a fronte di una popolazione in costante invecchiamento Ave per riguadagnare più seggi soprattutto in vista di una riforma costituzionaleprima della scadenza del suo mandato nel 2021 ed era l’ultima notizia buon proseguimento di torta voi tutti ancora l’augurio di una buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa