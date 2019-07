Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuove tensioni nella notte al cantiere di Chiomonte della tavola con un lancio di pietre e petardi bombe carta e razzi di segnalazione nautica sulla polizia che ha risposto con un Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini chiede tolleranza zero contro i violenti e dice basta ambiguità ora controlli a tappeto arresti e accelerazione dei lavori perché un alpinista potete Francesco Cassaro è rimasto ferito in un incidente sulle montagne del paese è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva da una ripida roccia e il suo compagno di cordata ha fatto sapere che pur in condizioni gravi e comunque vigile Lucido in grado di dare indicazioni ai soccorritori l’operazione di recupero sono i svolgimento bello della famiglia al ministro degli Esteri Moavero ci aiuti se non si alzerà presto un elicotterotorniamo in Italia nella riforma della giustizia del ministro Bonafede ci sono aspetti positivi ma anche interventi che tradiscono una visione della criticità del processo penale punitiva per la magistratura l’associazione Nazionale magistrati torna a criticare la riforma che costituisce una risposta emozionale la bufera che ha investito la magistratura Non accettiamo di forme che siano l’esito di una contingenza grammaticali il Presidente può inizia il comitato direttivo centrale dell’associazione delle toghe Che bocce ancora come manifestamente incostituzionale in tutte le sue versioni il sorteggio per la composizione del c.s.m. l’ultima notizia chiuso ieri pomeriggio Ilaria Occhini attrice di teatro cinema e tv nata a Firenze 85 anni fa aveva recitato con i più grandi registi da Visconti a Ronconi e patroni Griffi figlia dello scrittore Bernocchi moglie di Raffaele la Capria ha vinto il David di Donatello con una Mine vaganti di Ozpetek nel 2008 fai tanti premi anche il nastro d’argento per Benvenuti in casa Gori delè tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

