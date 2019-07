Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera da redazione domenica 21 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano l’autonomia non è una bandiera da sventolare ma una riforma che farà bene all’Italia intera pronta di incontrarli governatori anche prima della finale mi ha detto basta con insulti serve il rispetto è ingeneroso sostenere che il Governo è poco attento mio messaggio arrivava dal premier Giuseppe Conte in una lettera aperta ai Lombardi e veneti con cui Rivendica con forza il lavoro nel l’autonomia differenziata di un incanto in pressing sul dossier Senza autonomia finanziaria è tutta una presa in giro incalza in Lombardo fontana e con il Veneto Zaia trova l’appoggio del piemontese Cirio tengo il loro Braccio di Ferro nei confronti del governo ma dall’ Abruzzo Marsilio avverte non può venire a vantaggio di alcuni e a danno di altri e il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio non video pubblicaFacebook rilancia la proposta di legge sul salario minimo orario annunciando novità nei prossimi giorni Adesso dice dobbiamo dare dignità alle retribuzioni dobbiamo accelerare l’iter della proposta sul salario minimo orario che tutti dicono chiacchiere di essere a favore del lavoro ma in realtà che approva questa legge sarà colui che avrà tutelati i diritti dei Lavoratori che invece in questo momento non sta rallentando sta dando una pugnalata a quei lavoratori concludi abbiamo dormito ancora due giorni per completare la dichiarazione dei redditi precompilata ed inviarla al fisco entro martedì 23 sarà possibile accettare la dichiarazione così come messa a punto dall’amministrazione fiscale o integrarli inviando la direttamente via web all’Agenzia delle Entrate italiani che scelgono il fai da te stanno aumentando e raggiungeranno probabilmente quest’anno i 3 milioni in caso di errori si potrà sempre rimediare entro il 25 ottobre ultimo giorno per presentare al CAF o professionista abilitato Killer 730 integrativo l’ultima notizia in chiusura Il papà Ricorda i 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna quel grande passo accende il desiderio nell’uomodi progredire insieme verso traguardi ancora maggiori più dignità ai deboli più giustizia tre popoli più futuro per la nostra casa comune le parole del pontefice al via intanto che l’astronauta italiano Luca Parmitano la missione di 200 giorni nella stazione spaziale internazionale tra passeggiate nello spazio esperimenti per preparare l’uomo e lunghi viaggi verso l’una e Marte il nostro astronauta Vi è arrivato nella notte italiana dopo un viaggio di sei ore a bordo della soyuz MS 13 è fantastico essere qui le sue prime parole e tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

