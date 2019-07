Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno in Pakistan in apertura perché la pineta Francesco Castaldo è il suo compagno di cordata sono stati raggiunti da due colleghi e partiti in mattinata dal campo base le sue condizioni sono serie Ma che è molto difficile dovrà essere trasportato ora ad una quota più bassa è raggiungibile in sicurezza gli elicotteri ha detto all’ansa Agostino da polenza che coordina i soccorsi degli elicotteri possono arrivare domani mattina abbiamo deciso per ora di portarlo giù a piedi e probabilmente hai cammineremo tutta la notte ma portiamo Francesco in salvo il messaggio che il suo amico e collega ci ha fatto diffondere dopo essere stato raggiunto sul luogo in cui ha trascorso la notte cazzato la politica il MoVimento 5 Stelle in pressing sulla proposta sul salario minimo orario con il leader Di Maio che insiste perattaccati la rallenta perché ho serve in questo modo sto dando una pugnalata lavoratori Rimini pronuncia sul tema novità nei prossimi giorni dalla Lega arriva la replica con il Sottosegretario durigon secondo il quale non ci si può mettere altri Stati di crisi e si deve dare sostegno alle piccole e medie imprese pronti con il salario minimo di Perlomeno invariati per le piccole medie imprese Cambiamo argomento Lufthansa ripreso i voli verso il Cai dopo averli sbloccati per un giorno per non meglio precisate preoccupazioni per la sicurezza il primo volo è partito da Francoforte con due ore di ritardo in direzione della capitale egiziana degli British Airways annunciato la sospensione per una settimana collegamenti con il Cairo affermando che questa faceva parte di una costante revisione delle misure di sicurezza nei vari scali vorrei essere la coalizione di governo in Giappone guidata dal premier conservatore Cinzio a vera forza la maggioranza camera alta del parlamento anticipa la televisione pubblica alla chiusura delle Urne i liberaldemocratici abbiamo la partita del centro-destra avrebbero conquistato oltre 63 seggi 224 disponibili per ilin chiusura l’ultima notizia 17 anni Larissa iapichino è la campionessa Europea under 20 del salto in lungo e sale sul podio come la mamma Fiona May che vinse loro nel 1980 Birmingham con la maglia della Gran Bretagna tutta in crescita la gara della Azzurra doppia figlia d’arte papà electa Gianni azzurro in Svezia non ci sei stato Pazzesco Le prime parole di Larissa dopo la vittoria è tutto grazie per averci seguito le mie sotto non la prossima edizione

