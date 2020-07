Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i leader europei hanno raggiunto storico accordo su recovery Found del bilancio europeo 2021 2027 al termine di un negoziato record durato 4 giorni 4 notti nel Summit più lungo della storia dell’Unione Europea il recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro di cui 390 miliardi di sussidi il bilancio è stato fissato a 1074 miliardi con 209 miliardi abbiamo anche migliorato l’intervento a nostro favore se consideriamo la proposta originaria della commissione europea e della presidente von der leyen ha detto il premier Conte Aggiungendo che la costruzione di una Task Force diventa ora la priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto il Governo è forte la verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione del Governo italiano dopo L’intesa su recovery Fund al vertice di Bruxelles il premier Conte in cassa il successo ottenuto Ringrazia tanto la sua squadra tutti i ministridi maggioranza che unite compatte hanno sostenuto l’azione del governo quanto le forze di opposizione soprattutto alcuni esponenti che pur tra legittime critiche hanno ben compreso l’importanza storica della posta in gioco il presidente del giorno precisa che l’accordo non prevede un diritto di veto intromissione sull’attuazione del piano di rilancio Nazionale bensì un sistema di verifiche in relazione all’avanzamento dei progetti all’implementazione degli stessi Difatti leader europei per l’accordo su recovery founder abbiamo fatto ci siamo riusciti L’Europa è solida e unità è stato difficile le parole del Presidente del Consiglio Europeo chef Michel però paura la possibilità di uscire più forte delle si dice la presidente della commissione europea Ursula von der leyen parla di consegna l’Europa la cancelliera tedesca Angela Merkel mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha evidenziato le conclusioni storiche di un vertice difficili con viso mi diverte dell’Europa un’operazione in Italia Svizzera è stata condotta dalla guardia di finanza della polizia elvetica per l’arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosca della Ndrangheta complessivamente gli indagati sono58 ai quali sono contestati i reati di associazione mafiosa dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio e altri reati tutti aggravati Dalle modalità mafiose colpiti diversi esponenti di afferma famiglia della criminalità organizzata calabrese operanti principalmente nel territorio che collega Lamezia Terme alla provincia di Vibo Valentia nell’operazione sono stati sequestrati beni per 169 milioni di euro traffico stupefacenti con la benedizione di vertici mafiosi del mandamento di pagliarelli a Palermo lo hanno scoperto i carabinieri che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della dda nei confronti di 15 indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga commessi Con l’aggravante delle finalità mafiose Il Brasile ha registrato ulteriori 632 20257 contagi nelle ultime 24 ore Lo ha comunicato il Consiglio Nazionale dei segretari sanitari numero complessivo dei casi confermati di covid-19 nel paese Dunque è salito ad un18646 mentre il totale delle vittime dall’inizio della pandemia raggiunto quota 80120 Donald Trump Twitter una sua foto con indosso la mascherina siamo uniti negli sforzi per combattere l’invisibile cinese Molti dicono che patriottico indossare la mascherina quando non si può avere il distanziamento sociale nessuno è più patriottico di me il vostro presidente preferito Twitter presidente degli Stati Uniti Sport una doppietta Verona chiude il discorso scudetto e consente la Juventus di battere la Lazio perde 1 Avvicinarsi al suo nonno tricolore consecutivo il portoghese autore della doppietta ha raggiunto anche i 30 gol stagionali di immobile autori ieri sera dell’unica marca biancoceleste su rigore oggi si giocano Atalanta Bologna alle 19:30 e sassuolo-milan alle 21:45 che aprono la 35a giornata ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa