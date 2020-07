Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno siamo al lavoro per elaborare un programma di rilancio incisivo che affronti anche i problemi storici dell’Italia e per far crescere gli investimenti fra cui quelli infrastrutture digitalizzazione lo ha detto il ministro Gualtieri A chi gli chiede come l’Italia spende l’iPhone di decisi al vertice Ué Stiamo definendo un piano preciso e dettagliato da ottobre per partire con il piano di rilancio dell’economia italiana aggiunto vedere sottolineato che il governo ne esce portato il Presidente del Consiglio Conte ha giocato un ruolo decisivo Aggiungendo che è stato un negoziato dura e difficile ha prevalso non la posizione italiana Ma la ragionevolezza e in diritto europeo coronavirus entro fine anno se la tre di sperimentazione darà Come si spera risultati positivi arriveranno in distribuzione in tutto il mondo milioni di dosi del vaccino anti covid messo a punto dalla Oxford University piccola collaborazione della ieridi Pomezia conferma all’ansa il presidente dell’azienda Pietro Di Lorenzo dopo la pubblicazione ieri dei primi risultati positivi sul vaccino ultima notizia in chiusura stiamo monitorando con attenzione la situazione su tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio così su Facebook lì dove relatori del Lazio Nicola Zingaretti per ora non Procederemo con un’ordinanza sull’obbligo della mascherina Mari prenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità ea rispettare le regole faccio un appello ai sindaci ad emettere lì dove necessario ordinanze per limitare ed evitare assembramenti intanto obbligo di mascherine anche all’aperto da venerdì a domenica nel comune di Capri e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa