romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apriamo con Viber spionaggio Macron Pro degli altri la lista eccellente nella rete di Pegasus che allunga l’elenco delle personalità che sarebbero stati spiati attraverso il software sviluppato dal israeliana è meteogroup si muovono gli europei governi fa lo scandalo hacklon uomo ucciso durante una lite arrestato l’assessore leghista di Voghera stavo passeggiando quando ho notato volumi infastidire i clienti di un bar mi sono avvicinato invitandola ad andare Ho chiamato la polizia sentendo la mia telefonata mi ha spinto facendomi cadere è stata a quel punto che dalla pistola già impugnata È partito il colpo queste le parole che adriatici avrebbe detto al magistrato Il sindaco ha annunciato che si autosospeso dalla giunta il decreto covid e la proposta delle regioni zona gialla con il 20% di intensiva il 30% di ricoveri c’è anche il capitolo Green pascolo più controverso in partper l’opposizione della Lega alle restrizioni potrebbe essere mantenuto rilascio dopo la prima dose ma con un pressing a completare il ciclo entro breve tempo cartabia Santa Maria violenza freddo detenuto inviate dignità e cardine della Costituzione i fatti accaduti reclamano un’indagine ampia perché si conosca cosa è successo negli istituti nell’ultimo anno quando la pandemia esasperato tutta sottolineato la camera la ministra della E ora parliamo di Scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato Agnes vado sul fatto della discriminazione dei precari Di chi sono più di duecentomila che ogni insegnante scuole vengono discriminati rispetto e questo perché Perché nonostante abbiamo fatto un grandissimo sforzo con la data e ora dirti che a distanza non hanno avuto dei contributi che hanno Anzi personali dopo ti chiama quandoe potrei utilizzare strumenti informatici questo te lo devi dare strumenti che favoriscono la connessione è il collegamento con i ragazzi anche a distanza per noi nessun alimento importante Tribunale di Vercelli dopo un primo passo negativo da parte del Tar Lazio sollevato questione di legittimità comunitaria sarà la corsa è importante per tutti i precari dal 2015 ad oggi inviare una lettera interruzione termini per poter bloccare la prescrizione dei crediti vantati per sposare eletto successivamente perché ormai quanto gli spetta Questa non è un problema per dare €2500 perché deve ascoltare Beautiful è un problema sistemico che lavora nella scuola italiana nelle condizioni in essogarantire anche a didattiche situazioni eccezionali ta durante la pandemia distanza ovviamente spendere di tasca tua devo tutti questi miliardi che sono stati veramente ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa