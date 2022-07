Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno crisi di governo fine della legislatura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ha sciolto le camere una decisione inevitabile visto che la discussione il voto e le sue modalità hanno reso evidente il venire meno del sud e l’assenza di prospettive per dar vita nuova maggioranza fa sapere il Quirinale l’annuncio arriva in seguito alle dimissioni del premier Mario Draghi attese dopo lo strappo di lega Forza Italia e Movimento 5 stelle al senato il governo entra in carica solo per gli affari correnti si consuma così la fine della legislatura si apre l’iter che porterà le elezioni anticipate Intanto i ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta hanno deciso di lasciare Forza Italia da segnalare l’impatto che le dimissioni di draghi hanno avuto sullo Spread e tu la borsa per il resto la strada è tracciata le lezioni si dicono con decreto del governo entro 70 giorni dopo lo scioglimento del parlamento ma il 25è una delle scadenze ipotizzate dai partiti per il voto di una festività ebraica Dunque Con ogni probabilità si andrà alle urne il prossimo 18 settembre Cambiamo argomento continua la lotta contro il Vasto incendio che devastano le colline di Massarosa nell’entroterra versiliese in provincia di Lucca sono oltre mille gli evacuati a causa del rogo 500 nel territorio di Massarosa altri 370 nel comune di Camaiore e due quello di Luca nella notte appena trascorsa l’incendio si è speso ulteriormente il fronte di fuoco presente nella frazione di Gualdo Ascoli in auto verso la stazione di Panicale dove si stanno concentrando parte delle forze antincendio Sono 105 Vigili del Fuoco schierati tre elicotteri della Regione Toscana 3 Canazei è un elicottero della flotta aerea dei vigili del fuoco al momento la stima di 860 ettari interessati dall’ incendio e non accenna a diminuire la fa il Ministero della Salute lanciato l’allarme Massimo Nonostante il caldo attanaglia l’Italia già da settimane la fase più critica di questa quarta ondata di calore è appena iniziata sono previsti continui picchi di oltre 40 gradi nei prossimi giornimi fanno sapere gli esperti e così a te sono nuova generale impennata delle temperature i picchi inizialmente interesseranno soprattutto il centro-nord poi entro il fine settimana anche al sud in particolare sulle regioni settentrionali si può battere i numerosi record per il mese di luglio e in qualche caso si potrebbero stabilire record assoluti Come già accaduto in Francia è la terza volta che le temperature a Parigi superano i 40 gradi Il caldo non diminuire in un contesto di tempo soleggiato con solo la possibilità di breve isolati temporali di calore sulle Alpi e togli proiezioni modellistiche non permettono di capire quando con esattezza Si concluderà questa lunga andata da probabile che persista fino almeno a metà della prossima settimana ma sembra che sussista anche una concreta possibilità che si spinga fino a fine mese contemporanee fasi meno estreme soprattutto al nord era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

