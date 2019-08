Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio Abbiamo con la crisi di governo Conte annunciato le dimissioni insegnante dopo si è recato da Mattarella al Quirinale le consultazioni al via dalle 16 di oggi in riassumiamo cosa è successo nel suo discorso Conte è mosso durissimi attacchi nei confronti del Ministro dell’Interno preoccupa che invochi pieni poteri invochi le piatte mosso da interessi personali ha detto la risposta di Salvini l’attività di governo si è interrotta a causa dei signor No astigmatizam ma poi si è ancora disponibile a provare il taglio dei parlamentari puoi andare a votare non farò parte di eventuale governo con il Movimento 5 Stelle ha detto il senatore PD Matteo Renzi tu rivedendo però la necessità di cambiare governo per evitare nomedopo gli interventi di altri esponenti politici Conte ha replicato questo governo si è occupato di immigrazione poco dopo 20:45 Conte salita al Quirinale da Mattarella per rassegnare le dimissioni il colloquio con il presidente durato circa 15 minuti poi è stato annunciato il calendario delle consultazioni voltiamo pagina Torniamo a parlare della openam sono passati 19 giorni 20 da quando la nave è arrivata davanti a Lampedusa Ieri dopo l’ispezione a bordo del procuratore di Agrigento patronaggio la svolta il sequestro imbarcazione la disposizione dello sbarco immediato degli 86 migranti all’attacco Alcuni hanno alzato il pugno e si sono abbracciati dal molo di attivisti hanno fatto partire un applauso Orlando Benvenuti dall’interno della Barca invece sono le parole della canzone Bella ciao cantata da volontari a bordo che andiamo ancora argomento un’esplosione che ha illuminato Il cielo per pochi secondi circa 400potente di quella necessaria Demolire le campate del Ponte Morandi tra questa stando al parere delle planetario de L’Unione Sarda l’intensità della detonazione del meteorite avvistato in Sardegna non solo nella serata del 16 al secondo l’international emette organizzazione il corpo celeste era così grande da rilasciare nell’atmosfera di 01 chilotoni di TNT ed è stato rilevato nelle indagini infrasuoni compra in Nuclear test il passaggio del meteorite è stato ripreso in alcuni filmati amatoriali che mostrano una scia luminosa comparire all’improvviso e raggiungere una grandissima luminosità in pochi secondi prima di scomparire andiamo a letto è stato ucciso da un cecchino delle Forze Speciali brasiliane l’uomo che ieri a Rio de Janeiro aveva preso in ostaggio 18 passeggeri di un bus 1100D incendiare il veicolo ha riferito il portavoce della polizia militare Mauro Please citato dai media brasiliani che ha detto che sequestratore avevo una pistola giocattolo nessuno è rimasto ferito ancora sconosciute le cause delalmeno 2300 persone per lo più giovani uomini sono in stato di detenzione nel cashmere amministrato dall’India durante un blocco di sicurezza e mercato delle comunicazioni un posto per ridurre disordini dopo che io ho Daily revocato l’autonomia della Regione contesa col pakistano 3D arrestati figurano sia manifestanti anti Invia Che Liverpool in via del Cashmere rinchiuso in carcere o altre strutture improvvisate quasi 100 persone sono state arrestate ai sensi della legge sulla sicurezza pubblica che consente di essere trattenuti fino a 2 anni senza processo migliaia di trucco indiana e sono state inviate nella valle del Cashmere una delle regioni più militarizzate del mondo per Lari posto di blocco le comunicazioni telefoniche la copertura dei telefoni cellulari servizi internet a banda larga la TV via cavo sono stati interrotti sebbene siano poi stati gradualmente ripristinati in alcuni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa