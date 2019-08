Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da redazione da Francesco Vitale in studio tempi rapidi per le consultazioni questa l’unica certezza del Quirinale dopo il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato e le successive dimissioni per residente presentata al colle in serata un atto formale che aperto ufficialmente la crisi di governo il mercato al 8 agosto dal vicepremier Salvini cosa succede Ora bene dopo le dimissioni del presidente del consiglio oggi alle 16 partono le prime consultazioni si svolgeranno in due giorni con i big delle forze politiche chiamati a salire il colle nella giornata di giovedì nell’assoluto riservo Quirinale di queste ore ci sono poche certezze Sergio Mattarella ha accettato le dimissioni di Conte pregandolo di rimanere per gli affari correnti quindi formalmente il governo resta in carica per gli affari correnti per esempiorimane Ministro dell’Interno almeno di improbabile già smentite dimissioni personali il Presidente della Repubblica verificherà in fretta se tra le forze parlamentari è predominante la voglia di tornare alle urne il capo dello Stato chiederà le principali forze politiche se sono disponibili a tentare un nuovo governo difficile invece che questa volta il presidente possa concedere la carta degli incarichi esplorativi Cambiamo argomento Torniamo a parlare della au Prince la prima sbarcare stata una donna poi uno sono sbarcati tutti gli 83 migranti della nave sono stati portati nel porto di Lampedusa per essere visitati poi saranno distribuiti nei paesi europei che hanno dati loro che ad accoglierli A proposito di paesi europei proprio mentre si sbloccava la situazione sulla operante veniva deciso lo sbarco C’è la partita la nave che avrebbe dovuto portare I migranti in Spagna alla fine così non è stato cambiato ancora argomento dare all’ex sindaco Domenico Lucano la possibilità di tornare a Riace facendoun eccezione al divieto di dimora per vedere il padre che ha 93 anni da in gravi condizioni di salute quanto chiede il comitato 11 giugno un appello che sarà presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parliamo ancora delle meteorite in Sardegna un’esplosione che ha illuminato Il cielo per pochi secondi circa 400 volte più potente di quella necessaria Demolire le campate del Ponte Morandi è stata questa stando al parere del planetario de L’Unione Sarda l’intensità della detonazione del meteorite avvistato in Sardegna non solo nella serata del 16 agosto secondo gli esperti il corpo celeste era così grande da essere nell’atmosfera 0,1 chilotoni di TNT ed è stato così rilevato nelle indagini intro suoi il passaggio del meteorite è stato ripreso in alcuni cinema ti amatoriali che mostrano una scia luminosa a sparire all’improvviso e raggiungere una grandissima luminosità in pochi secondi prima di scomparire chiusura l’economia la borsa di Hong Kong apre la seduta in calo proseguendo ilnegativo della vigilia in attesa di segnali da Wall Street degli sviluppi della guerra commerciale tra Stati Uniti Cina indice Hang Seng segna nelle prime battute una flessione dello 0,7% 26160, 50g indice composite Shanghai c’è dello 0 16% 2875, 47 mentre quello di scienze non perde lo 0,22 % a quota 1500 se il 72 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia. più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa