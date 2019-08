Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio con due accuse contro Salvini Conte annunciato la fine del governo e le sue dimissioni rifarei tutto ha detto il leader della Lega oggi alle 16 partono le consultazioni di Mattarella con il chiamati a servire il colle nella giornata di domani il governo populista ha fallito ora c’è da evitare l’aumento dell’Iva ferma Renzi sono sbarcati a Lampedusa migranti che erano da 19 giorni a bordo della Open House dopo che la procura Agrigento di sotto sequestro l’evacuazione immediata della nave aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio probabilmente mi arriveranno denuncia Ma io non mollo ha detto ieri Salvini confermata in appello la condanna per pedofilia contro il cardinale australiano George ex ministro delle finanze di Papa Francesco accusato di aver abusato di lui coristi di 13 anni nel 1996 i regali del parlato potrebbero a fare un ultimo ricorso all’altapremier Morrison revoca intanto Apelle l’onorificenza dell’ordine da Utrecht a pochi giorni dal gister te Trump è tornato ad attaccare l’Unione Europea mi daranno tutto quello che voglio basta stare le loro automobile il presidente americano prima o poi che la Russia dovrebbe tornare al tavolo dei graffi intanto dopo il no all’acquisto della Groenlandia Trap annullato la sua visita in Danimarca prevista per il 2 settembre almeno 2300 persone sono in stato di detenzione nel cashmere amministrato dall’India durante il blocco di sicurezza è un blackout delle comunicazioni un posto per i tuoi dintorni dopo che mio Daily ha revocato autonomia della Regione contesa col Pakistan quasi 100 persone sono state arrestate ai sensi di una legge che consente di trattenere fino a 2 anni senza processo restano tanti interrogativi nel caso del ventisettenne francese morto dopo essere caduto in un burrone nel Cilento oggi l’autopsia che dovrebbe fermare come i giovani si è deceduto per dissanguamento circa 40 minuti dopo la caduta a chiarire ricostruire la vicenda sarà la procura di Vallo della Lucania che aperto un’inchiesta nottata di super lavoro in Valtellina per i vigili delPeccato numerosi interventi per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari radicali l’area più colpita dall’ondata di maltempo caratterizzato anche da una grandinata di forte intensità è stata quella di Morbegno provincia di Sondrio con auto bloccati sulle strade dalla caduta di alberi allagamenti con questi ultimi che hanno interessato anche l’area industriale di Colico in provincia di Lecco parliamo di scuola dovrebbero essere più di 30.000 le cattedre vuote quasi tutte quelle sul sostegno la conferma proviene dai dati raccolti dai delegati sindacali nel territorio ma non perché mancano i supplenti e sulla precariato abbia sentito anche il parere del presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico la scuola dipendenti pubblici e il povero È incredibile ma è così piuttosto che valorizzare le figure professionali di chi insegna educa i nostri figliinvece continua a scriverle La professionalità addirittura sono più di €3000 in meno all’anno in questo mese Bisogna anche tenere conto del fatto che è moltiplicare sono con lo stipendio iniziale e ci sono diversi precari nella scuola Tutto questo perché da 10 anni per il blocco degli stipendi di estratto di fatto siamo legati gli stipendi all’inflazione gli stipendi sono 10 punti nonostante io neanche dell’ultimo contratto sotto l’inflazione proposte le aveva portate a questo governo ti ho mai in crisi l’aveva detto chiaro ci sono i risparmi della legge 133 del 2008 Che prevedeva appunto concerto dei Risparmi nella scuola fossi investito per la cenere per tutto il personale quindi li ha trovati i soldi sono più di €200 con momento sarebbe un minimo da dire non comprende il distanza col tacco con l’Europapittura per esempio L’insegnante è dimostrato che lavorano di più che nel resto della media Europea è tuttavia continuano a prendere quasi a metà degli stipendi per esempio dei colleghi tedeschi che il nuovo governo ascolti la nostra veloce perché un provvedimento da fare subito con rinnovo del contratto e li saremmo disposti a firmare ovviamente alle subito €200 a tutte le persone alla scuola colpo della Fiorentina che prende la firma tra Viola è l’ex stella del Bayern potrebbe esserci già questa mattina visite mediche oggi per Zappacosta neo acquisto della Roma a Teramo oggi domani Sanchez per l’accordo con l’Inter oggi a Roma itinerari in forma privata di Diabolik capo ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola in un parco era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa