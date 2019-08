Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per questo nuovo appuntamento informativo tempi rapidi per le consultazioni questa l’unica certezza del Quirinale dopo il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato e le successive dimissioni presentate al collo in serata un atto formale che ha aperto ufficialmente la crisi di governo innescata al 8 agosto dal vicepremier Salvini dopo le dimissioni del presidente del consiglio oggi pomeriggio alle 16 partono le prime consultazioni vuol dire in due giorni con i link delle forze politiche chiamate a salire al Colle nella giornata di domani nella assoluto riserbo del Quirinale di queste ore ci sono poche certezze Sergio Mattarella ha accettato le dimissioni di Conte per rimanere per gli affari correnti quindi formalmente il governo resta in carico per gli affari correnti per esempio Salvini rimane Ministro dell’Interno a meno di improbabili smentite dimissioni personali il Presidente della Repubblica verifichestasera le forze parlamentari per dominante la voglia di tornare alle urne oppure no il capo dello stato federale principali forze politiche se sono disponibile a tentare un nuovo governo difficile invece che questa volta il Presidente può concedere la carta degli incarichi esplorativi Cambiamo argomento andiamo a l’estero nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump Ha ribadito l’interesse inizialmente accolto con scetticismo Diamond di quello per l’acquisto della Groenlandia isola ghiacciata che dal 1979 territorio autonomo della Danimarca e pure lo stesso tram annullato la tua visita in Danimarca inizialmente programmata per il prossimo 2 settembre avrebbe dovuto incontrare anche la regina di Danimarca Margherita secondo è il primo ministro della Groenlandia Kim kirkland voltiamo ancora pagina cronaca la prima a cercare una donna poi ognuno sono sbarcati tutti gli ho comprato I migranti della openam sono stati portati nel hotspot di Lampedusa per essere visitati poi saranno distribuiti nei paesi europei che hanno dato il loro che ad accoglierli A propositodirei proprio mentre si sbloccava la situazione sulla openam e veniva deciso lo sbarco da Calice era partita la nave che avrebbe dovuto portare I migranti in Spagna alla fine così non è stato portiamo ancora pagina La Corte d’Appello dello stato di Victoria in Australia con una sentenza maggioranza di 21 ha respinto il ricorso presentato dal Cardinale George pell il prelato più alto in grado della chiesa cattolica essere dichiarato colpevole di abusi sessuali su minori il tribunale australiana Quindi confermato la condanna emesso il primo grado da una giuria dicembre diffusa febbraio in primo grado per è arrivata una condanna a sette anni di carcere è considerato colpevole di aver molestato 2 coristi di 13 anni nella cattedrale di San Patrick a Melbourne tra il 1996-1997 i legali dell’ex tesoriere del Vaticano si dovrebbero rappresentare un nuovo ricorso all’alta Corte l’organo di Giudizio finale dell’australian chiudiamo dando uno sguardo all’economia lo spread tra BTP Bund si mantiene vicino alla200 punti base in attesa della via oggi pomeriggio delle consultazioni al Quirinale il differenziale segna 202 Pari a un tasso di rendimento del decennale italiano del del 34% noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa