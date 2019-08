Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati al culto della redazione da Francesco Vitale in studio inizia alle 16 di oggi con le consultazioni al Quirinale il percorso per trovare il blocco alla crisi di governo aperta da Salvini che ieri ha visto la fine del governo giallo verde con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell’aula del senato La Lega denuncia a chi scappa dalle urne alla coscienza sporca il MoVimento 5 Stelle assicura il movimento unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio siamo un monolite adesso siamo concentrati sulle consultazioni i mercati restano in posizione di attesa la borsa di Milano avanza e snobba la crisi di governo mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso sotto i 200 punti base il Ministero della Difesa ha modificato unilateralmente i compiti affidati a coloro che intervengono nell’ambito delle operazioni di pettole nuove indicazioni informatizzate ieri perché aspetti militari in azione nel Mediterraneo centrale denota non chirurgico ma significativo arretramento rispetto a quanto concordato per il contrasto dell’immigrazione clandestina lo fermano ponti del Viminale sono le prime prove tecniche di inciucio PD 5 Stelle sulla pelle degli italiani si chiede Salvini Intanto sono sbarcati a Lampedusa migranti che erano da 19 giorni a bordo della openam che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro e la consegna immediata della nave aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio e sono 10336 le domande presentate da enti pubblici per andare in pensione con il meccanismo quota 100 questi devono pastoranza in grado di anticipare i primi dati ufficiali che l’Inps elaborato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto e quello di avvio di cosa c’è un gran numero di uscite atteso per settembre che potrebbe interessare il settore scolastico numeroso tra i dipendenti pubblici voltiamo pagina ribadendo il proprio rispetto per l’autorità giudiziaria Australiandi prendere atto della decisione di respingere l’appello del Cardinale George pell lo dichiara il portavoce Matteo Bruni A proposito della conferma in appello della condanna per pedofilia del Cardinale australiano Bruni ha comunque ricordato che il Cardinale sempre ribadito la sua innocenza che sto diritto ricorrere all’alta Corte belle ex ministro delle finanze di Papa Francesco accusato di aver abusato di 2 coristi di 13 anni nel 1996 i suoi legali potrebbero ora a fare ricorso alla corte i premi Morris Honda Revo che intanto Apel l’onorificenza dell’ordine d’Australia voltiamo pagina un gruppo armato di una ventina di persone aperto questa notte il fuoco sul set dell’ultimo videoclip per francese Bubba in lavorazione all’interno di un hangar dismesso in alnaes nella nella bandiera di Parigi secondo Lara Europe One l’artista aveva già lasciato il set al momento della sparatoria che ha provocato il ferimento non grave di almeno tre persone fra le 20 che si trovavano sul posto gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo dellaRegina conferma la detenzione amministrativa di Simon Chang indipendente del consolato generale britannico di Hong Kong scomparso giorni fa la misura è stata eseguita nel rispetto delle leggi locali verso un cittadino ci ha riferito Ministero degli Esteri di Pechino che ha presentato una dura protesta contro Londra ieri Il British Foreign Office in una nota aveva rilevato di essere estremamente preoccupato dalle notizie che un membro del nostro team sia di ritorno da shenzhen a Hong Kong che pochi giorni del G7 Trump è tornato da attaccare l’Unione Europea mi danno tutto quello che voglio basta passare le loro automobili presidente americano afferma poi che la Russia dovrebbe tornare al tavolo dei grandi Intanto dopo il no all’acquisto della Groenlandia Trap annullato la sua visita in Danimarca è prevista per il 2 settembre una decisione che per la famiglia reale Danese stata una sorpresa buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa