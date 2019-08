Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio primo giorno di consultazioni tempi stretti per Mattarella si inizia alle 16 Con Napolitano casellati e Fico domani carrellata di Big fino alle 17 la camera quindi congela il voto sul taglio dei parlamentari la direzione PD approva l’ordine del giorno di Zingaretti 5 punti per trattare col Movimento 5 Stelle c’è anche un nipote di mandato esplorativo Artico dicevamo oggi alle 16 cominciano al Quirinale i colloqui il capo dello Stato vedrai presidenti di Senato e camera domani sarà il turno dei gruppi di PD Forza Italia Movimento 5 Stelle la linea del Colle sembra essere governo forte o elezioni subito Cambiamo argomento andiamo in Amazzoniache hanno rilevato un aumento del 83% di Rocky Da gennaio ad agosto rispetto all’anno scorso nel 2019 nella foresta pluviale amazzonica in Brasile la denuncia è arrivata dall’istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile i satelliti hanno ritirato quindi un forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso quasi 73 mila incendi rispetto ai 30 9759 registrati in tutto 2018 si tratta del numero più alto dal 2013 arriva dopo 2 anni in cui il fenomeno era in diminuzione di recente il fumo degli incendi riporta la BBC ha provocato anche un blackout nella città di San Paolo Torniamo a parlare di Bibbiano si apre un nuovo filone dell’inchiesta ribattezzata Angeli e Demoni sugli affidi illeciti a Bibbiano in provincia di Reggio Emilia tre persone sono indagate per abuso d’ufficio in seguito alle notizie sugli incarichi affidati alla psicologa Nadia Bolognini quando questa era già finita gli arresti domiciliari Bolognini la moglie di Claudio Foti anche lui sotto era sottoposto alla misura cautelare e dueinsieme Onlus piemontese Hansel e Gretel il centro privato specializzato in abusi su minori accusato di essere al centro del sistema di affidamento illecito la vicenda era stata segnalata dai consiglieri di Forza Italia Modena è una consulenza data Bolognini dall’ Unione comuni modenesi area Nord Electro luglio quando la professionista era già gli arresti da una settimana cambiamo ancora argomento un mazzo di 90 metri cubi messo in moto poco a Valle della nicchia bassa del ruinon a circa 365 metri di quota sopra la strada è franato sulla strada provinciale tra Sant’Antonio è una Caterina Valfurva in Valtellina dopo le piogge che si sono verificate durante la notte avvenuto intorno alle 5 del mattino quando la strada è ancora chiusa e non ci sono stati feriti voltiamo pagina cambiamo decisamente argomento ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è anche grande che la città è bella sono le parole che Franck Ribéry ha rilasciato al sito ufficiale della Fiorentina A me piace la città in piùitaliano dice mi aspetto grande affetto Grazie per tutto il calciatore sbarcato a Firenze da pochi minuti e in compagnia della moglie ad accoglierlo all’aeroporto il direttore tecnico Viola Giancarlo antognoni l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa