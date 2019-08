Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio primo giorno di consultazioni tempi stretti per Mattarella si inizia alle 16 Con Napolitano casellati e Fico domani una carrellata di Bic alle 17 intanto la camera congela il voto sul taglio dei parlamentari la direzione PD approva l’ordine del giorno di Zingaretti 5 punti per trattare col Movimento 5 Stelle ipotesi mandate lavorativo a fico Ma cosa succederà Quali sono i tempi elettorali ai tempi tecnici l’abbiamo chiesto all’avvocato dello Stato Giulio bacosi sempre comunque è davvero difficile che ci siano i tempi tecnici per nuove elezioni tali da consentire di elaborare una legge di bilancio che scongiuri esercizio provvisorionumero articolo 61 Costituzione le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti che la relativa prima riunione è stata dal capo dello Stato ha il potere di sciogliere le vecchie sensi dell’articolo 87 comma 3 il ventesimo giorno data Liberazione di 90 giorni Dunque entro e non oltre psiche astrattamente si vorrebbe fare prima ma è anche vero che nel concreto e guardando alla storia della Repubblica i tempi sono quelli se si tiene conto che per fare nuove elezioni oppure mettere in moto ed organizzare la macchina, perché occorre soprattutto consentire alle parti politiche di confrontarti con la devo Praticamente ci sei anche te così come gli amici se scrivo ingresso amministrativo di deputati e senatori in ciascuna delle due nuove camere tre mesi da oggie come noto non è così trattando Ti decisione che spetta al capo dello Stato ha l’esito delle consultazioni significa più o meno 20 novembre per la prima riunione delle gambe cui fa seguito dell’elezione dei rispettivi presidenti la formazione dei gruppi da analizzare le nuove consultazioni del Presidente della Repubblica e finalmente un uomo Com’è che se tutto va bene potrebbe ottenere la fiducia a ridosso del Santo Natale se si considera che le prime interlocuzioni formali concluso Europea 2020 devono partire botta alla mano 30 ottobre che diceva provata in 318 Ovviamente fatta procedere oltre che dalla relativa elaborazione in dialogo con le istituzioni europee da un inevitabile dibattito Parlamentare che tutto si può fare lamentando il noto motto di nulla è davvero una cosa la vuole davvero è tutto obiettivamente molto complicato record di incendi nelle 20009 nella foresta pluviale amazzonica in Brasile la denuncia è arrivata dall’istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile i satelliti dell’interno rilevato un aumento del 83% dei roghi Da gennaio ad agosto 2019 allo stesso periodo dell’anno scorso quasi 73 mila incendi rispetto e 30 9759 registrati in tutto il 2018 si tratta del numero più alto dal 2013 e arriva dopo due anni in cui era in diminuzione di recente il fumo degli incendi come ti porta la b&b Ti ha provocato anche un blackout nella città di San Paolo voltiamo pagina parliamo di Bibbiano mi apre un nuovo filone d’inchiesta ribattezzata Angeli demoni 3 persone sono indagate per abuso di ufficio in seguito alle notizie sugli incarichi affidati alla psicologa Nadia Bolognini quando questa era già finita prezzi domiciliari Bolognini la moglie di Claudio Foti anche lui tutt’ora sottoposto a misura cautelare dove gestivano insieme Onlus piemontese Hansel e Gretel il centro privato specializzati in abusi su minori accusato dicentro del sistema di affidamento illecito la vicenda era stata segnalata da consigliere di Forza Italia Modena e riguarda una consulenza data a Bolognini dall’ Unione comuni modenesi area nord e il 3 luglio la professionista era già agli arresti da una settimana ci spostiamo nel Lodigiano un furgoncino si è ribaltato sulla A1 autostrada del Sole direzione sud per l’innesto per la tangenziale est esterna di Milano e l’uscita di Lodi La ragazza 26enne che era la guida è riuscito a uscire da sola dal veicolo ma ha subito l’amputazione di tre dita della mano sul posto gli agenti della polizia e vigili del fuoco gli uomini del 118 elisoccorso che ha trasportato La giovane all’ospedale San Gerardo di Monza nel tratto interessato dall’incidente si è creato una coda di circa 5 km era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa