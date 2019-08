Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio la redazione in studio Giuliano Ferrigno inizia oggi alle 16 con le consultazioni al Quirinale il percorso per trovare lo sblocco la crisi di governo aperta dal leghista Matteo Salvini che ieri ha visto la fine del governo giallo verde con le dimissioni del premier Giuseppe Conte dopo lo scambio di accuse nell’aula del senato La Lega denuncia chi scappa dalle urne alla coscienza sporca il MoVimento 5 Stelle assicura siamo uniti e compatti intorno al capo politico Luigi siamo un monolite adesso siamo concentrati sulle consultazioni che mercati restano in posizione di attesa la borsa di Milano avanza snobba la crisi di governo mentre lo spread è sceso sotto i 200 base di Latina conferma alla detenzione amministrativa di Simon chang’s il dipendente del consolato generale britannico di Hong Kong scomparso giorni fa la missione è stata eseguita nel rispetto delle leggi locali verso uscita diriprendo il Ministero degli Esteri di Pechino che ha presentato una dura protesta contro Londra ieri Il British Office in una nota aveva rilevato di essere estremamente preoccupato dalle notizie che un membro del nostro team di ritorno da shenzhen a Hong Kong e pochi giorni dalle 7 Donald Trump è tornato ad attaccare l’Unione Europea mi daranno tutto quello che voglio basta tassare le automobili così il presidente americano che afferma poi che la Russia dovrebbe tornare al tavolo dei grandi Intanto dopo il no all’acquisto della Groenlandia Trump annullato la sua visita in Danimarca prevista per il 2 settembre una decisione che per la famiglia reale Danese è stata una sorpresa è tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa