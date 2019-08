Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi sono iniziate le consultazioni al Quirinale il percorso per trovare lo sblocco alla crisi di governo aperta dal leghista Matteo Salvini che ieri ha visto la fine del governo giallo verde con le dimissioni del premier Giuseppe Conte dopo lo scambio di accuse nell’aula del senato La Lega denuncia chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca il MoVimento 5 Stelle assicura siamo uniti e compatti intorno al capo politico Luigi Di Maio siamo un monolite adesso siamo concentrati sulle consultazioni e mercati restano in posizione di attesa la borsa di Milano avanza No ma la crisi di governo per il momento lo spread è invece sceso sotto i 200 punti Enel Ministero della Difesa ha modificato unilateralmente i compiti affidati a coloro che intervengono nell’ambito delle operazioni di pattugliamento le nuove indicazioni formalizzate ieri per gli aspetti militari in azione nel Mediterraneodenotano una chirurgico ma significativo arretramento rispetto a quanto concordato per il contrasto dell’immigrazione clandestina confronti della Viminale sono le prime prove tecniche di inciucio PD 5 Stelle sulla pelle degli italiani si chiede Salvini Intanto sono sbarcati a Lampedusa migranti che erano da 19 giorni a bordo della Open Arms dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l’evacuazione immediata della nave aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio Al momento sono 10336 le domande presentate da dipendenti pubblici per andare in pensione con il meccanismo quota 100 questi primi dati ufficiali che l’Inps ha elaborato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto che quello di avvio di quota 100 nella pubblica amministrazione un gran numero di uscite atteso per settembre che potrebbe interessare il settore scolastico il numero totale dipendenti pubblici ultime notizie per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

