Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con il buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Ministero della Difesa modificato unilateralmente i compiti affidati a quello che intervengono nell’ambito delle operazioni di pattugliamento le nuove indicazioni formalizzato ieri per gli aspetti militari in azione nel Mediterraneo centrale denotano una chirurgico Ma significativa arretramento rispetto a quanto concordato per il contratto dell’immigrazione clandestina fermano punti del Viminale sono le prime prove tecniche di inciucio PD 5 Stelle sulla pelle degli italiani si chiede Salvini Intanto sono sbarcati a Lampedusa migranti che hanno da 19 giorni a bordo della dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l’evacuazione immediata della nave aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio Cambiamo argomento sonoquinta sei le domande presentate da dipendenti pubblici per andare in pensione con il meccanismo quota 100 questi primi dati ufficiali che linse lavorato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto e che è quello di avvio di 400 nella pubblica amministrazione un gran numero di uscite atteso per settembre che potrebbe interessare il settore scolastico il più numeroso tra i dipendenti pubblici in chiusura ultima notizia ribadendo il proprio rispetto per l’autorità giudiziaria australiane la Santa Sede prende atto della decisione di respingere La Perla del Cardinale George pell lo dichiara il portavoce Matteo Bruni A proposito della conferma in appello della condanna per pedofilia del Cardinale australiano l’unica comunque ricordato che il Cardinale ha sempre ribadito la sua innocenza e che il suo diritto di correre all’alta Corte hotel ex ministro delle finanze di Papa Francesco accusato di aver abusato di due coriste di 3 anni nel 1996 i suoi legali potrebbero da fare ricorso all’alta Corte il premier australiano Morrison revoca intanto appena l’onorificenza dell’ordine L’Australia è tutto grazie per averci seguitotornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa