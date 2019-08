Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalle abitazioni in studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione sono iniziati oggi pomeriggio le consultazioni al Quirinale il percorso per trovare lo sblocco alla crisi di governo aperta dal leghista Salvini che ieri alla fine dell’ esecutivo giallo verde con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell’aula del senato La Lega denuncia chi scappa dalle urne alla coscienza sporca il MoVimento 5 Stelle al sicura di essere unito e compatto in campo politico Luigi Di Maio direzione PD ha approvato un ordine del giorno che ripercorre la relazione di Zingaretti dando il mandato ad aprire una trattativa per verificare la possibilità di un governo di svolta per La legislatura discontinuità con precedente il documento è stato approvato per acclamazione all’unanimità migranti La Commissione Europea è pronta ad iniziare il coordinamento per il ricollocamento dei profughi a bordo dellanars fatti sbarcare in Italia così la portavoce dell’esecutivo comunitario ricordando la disponibilità ad accogliere già espressa da Francia Germania Lussemburgo Portogallo in Romania Speriamo che questo spirito di solidarietà dimostrato anche per i migranti a bordo dell’Auchan di King aggiunto sono sbarcati intanto a Lampedusa migranti che erano da 19 giorni a bordo della Open Arms dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro l’evacuazione immediata aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio Naviga verso Porto Empedocle l’economia aumenta nel primo trimestre 2019 il reddito delle famiglie nei paesi OCSE dell’eurozona l’andamento positivo anche in Italia che però si piazza Comunque sotto la media dei l’organizzazione parigina e dell’area Euro la crescita del nostro paese è stata dello 0,5%. il tuo 0,6% del loxeal + 0,6 Eurolandia peggio di noi fa solo il Regno Unito + 0,3% che mostra però un dato migliore nel cumulato degli ultimi otto trimestri ultime notizie in chiusura sono 10336 le domande presestate da dipendenti pubblici per andare in pensione con il meccanismo 400 questi i primi dati ufficiali che lenza elaborato sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto che è quello di avvio di 400 nella pubblica amministrazione un gran numero di atteso per settembre che potrebbe interessare il settore scolastico il più numeroso tra i dipendenti pubblici è tutto grazie per averci seguito lendinuso torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa