Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è venerdì 21 agosto Buona giornata dalla Francesco Vitale in studio prosegue l’impennata di contagi da coronavirus in Italia 845 casi in un giorno e livelli the lowdown è l’età media dei positivi scende a 30 anni Oggi festa ai passeggeri in arrivo scattano anche l’aeroporto Capodichino di Napoli tensioni e polemiche sulle elezioni regionali sulla riapertura delle scuole entrambe potrebbero essere a rischio se la circolazione del virus aumenta secondo il consulente ministeriale Ricciardi Ma la Azzolina sicura in aula dal 14 settembre sarà portato in Germania per essere curato a Berlino l’oppositore Russo navali in coma dopo essere stato apparentemente avvelenato al volo di soccorso che lo andrà a prelevare in Siberia è Decollato stanotte da Norimberga Merkel è Macron si sono detti pronti a fornire l’attivista e alla sua famiglia a tutta lain materia di salute e protezione nella quarta e ultima serata della convention Democratica americana biden ha accettato la nomination per la casa bianca però il presidente di tutti cambiamo la storia se verrai letto lui avremo una depressione economica ferma Trump che poi attacca anche Obama sono stati terribili senza loro due non sarei diventato presidente vanon arrestato per frode la lavatrice regista Casorati è stata sospesa dal suo partito per aver ricevuto come proprietaria di una gioielleria il contributo di €1500 dato dalla regione Piemonte alle attività commerciali costretta a chiudere nel da una tensione tanto tra PD e Movimento 5 Stelle niente alleanze per le elezioni in Puglia e nelle Marche le scarpette blu trovate accanto e resti umani nelle campagne del messinese sono di Gioele ha riconosciuto il papà del bambino Daniele bello attesi i risultati delle analisi del DNA e oggi verranno eseguiti i nuovi esami anche sui vestiti della madre Viviana Parisi i parenti della donna parlano intanto di ricerca e fallimentari Sport storica finalestasera per l’Inter che alle 21 a Cologno spedra il Siviglia per conquistare l’Europa League ed entra nella storia anche lo Spezia promosso per la prima volta in Serie A dopo aver battuto 10 il Frosinone nella finale dei play off di B MotoGP oggi prove libere in Austria e attesa la decisione della Fim un incidente in Morbidelli zaino ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto mia più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa