Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’America di Joe biden conclusa la convention Democratica biden accetta la candidatura alla presidenza e offre la sua visione di un’america posto Trump e post covid e sarò un alleato della luce non della nostra oscurità Vai parla di disuguaglianza e rabbia tra i giovani lettori mai attenta motivare repubblicani indipendenti a votarlo continua a salire il numero dei contagi nelle ultime 24 ore si sono registrate 885 nuovi casi ovvero 203 in più rispetto a mercoledì si registrano 6 decessi uno in più rispetto a mercoledì con il totale che sale a 35418 i guariti sono 180 16014 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia con un incremento rispetto a mercoledì di 654 persone di questi 883 sono ricoverati con sintomi sesono in terapia intensiva e 15063 in isolamento domiciliare i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 77442 Per un totale di 7 milioni 790596 così comunica il Ministero della Salute le autorità sanitarie francesi sono stanno annunciando 4711 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore un nuovo record post lockdown livello riscontrato l’ultima volta durante il l’apice dell’epidemia in Francia nuovo caso nella lega di Matteo Salvini dopo i due deputati Andrea darà Elena murelli finiti nel mirino per aver incassato il bonus per partite IVA è stata sospesa un’altra parlamentare La senatrice piemontese Marzia casolati commerciante Torinese di 50 anni Casola ti ha ricevuto anche se già restituito del bonus Piemonte il contributo a fondo perduto istituito dalla regione per sostenere le imprese colpiteper l’emergenza coronavirus parliamo di scuola il ministro Azzolina conferma la riapertura del 14 settembre non è il rischio e fuga ogni dubbio sulla apertura dell’anno scolastico siamo l’unico paese europeo a lavorare su distanziamento gli altri si accontentano della mascherina l’italiano ha detto Azzolina ma facciamo il punto con il presidente nazionale Udine Marcello Pacifico alla riapertura alta di riapertura dei singoli istituti in base anche a tasso di diffusione del covid non le singole regioni in base quindi dei criteri che dovrebbero rispondere a una priorità per cercare di accontentare un po’ tutti per problema dei dirigenti scolastici non è quello di avere i banchi è quello di avere le aule Dove potereper poter garantire di stanziamenti interpersonale e ovviamente oltre le aule e quello di avere il personale docente evidente che il governo ha fatto un grande sforzo nella utilizzare per supplenze personale docente ATA Ma tutto questo potrebbe non bastare tanto che cos’è sto comitato tecnico-scientifico ritiene che in caso di mancanza della distanza Deve procedere con l’obbligo delle mascherine rendi conto che cosa significa significa che se dovesse succedere qualcosa agli studenti al personale scolastico gli studenti anche il personale docente personale amministrazione risponderebbe sia civilmente che penalmente e tutto questo non è possibile siamo tutti e collaborare con lo Stato chiamati a colloquio per poter i dirigenti prima persona per poter riaprire le scuole a settembre questo l’obiettivo di tutti noi però non si può poi accusare il ilscolastico io ti ascoltabili presso ancora responsabile sulla sicurezza e ancor più personale docente ATA di non avere vigilato sulla perfetta esecuzione del protocollo d’Intesa è perché tutto questo continua così dirigenti scolastici saranno pronti anche Purtroppo uno sciopero che in un momento di emergenza non si dovrebbe fare ma è l’unico segnare per fare capire al governo che è necessario un provvedimento normativo che almeno vado a chiarire che la responsabilità dei dirigenti scolastici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro delle scuole quando non riesco a rispettare i protocolli o le leggi non per colpa loro ma per mancanza di strumenti Tutto questo non può essere imputabile ai dirigenti scolastici e del personale Speriamo che lavoreremo per questo anche all’interno del decreto agostano quando gli emendamenti specifici ed è tutto Buon proseguimento

