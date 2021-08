Ultime Notizie Roma del 21-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 21 agosto Buongiorno da Vitale biden costretto ancora una volta difendersi davanti al tuo paese al mondo intero sull’afghanistan negli Stati Uniti rispetteranno tutti gli impegni promette il presidente americano in TV ieri sera con l’occhio tre draghi e biden che concordano approccio comune al G7 Merkel chiede a Putin di esercitare la sua influenza con i talebani impegnati Intanto in Red casa per casa contro attivisti artisti occorre e orrore per l’esecuzione di un capo di polizia Lugano Emergency ti appoggi a Milano la camera ardente di strada appello di mettere la per il vaccino anti covid è un dovere perché lo strumento più efficace per difendersi tutelare i più deboli oltre due milioni però le persone non vaccinate nella fascia d’età 50-59 anni l’Italia resta intanto tutta zona Bianca e anche le situazioni più critiche come quella della Sicilia sembrano rientrare l’Associazione dei pubblici esercizi FIPE Confcommerciodraghi per scongiurare una nuova serata autunnale lo strumento migliore è il Green Park è stato condiviso il calendario di iniziative per i prossimi mesi per costruire una federazione fra le forze politiche di centro destra hanno fermato vieni Berlusconi al termine del loro incontro di ieri a Villa Certosa in Sardegna Forza Italia e lega sono nel frattempo impegnate per affidare al buon governo le regioni e comuni che andranno al voto in ottobre aggiungono Morgano sulla Costa nord-orientale degli Stati Uniti con la città di New York in allerta la tempesta tropicale Henry dovrebbe guadagnare Infatti forza nel fine settimana sale categoria 2 l’organo Grace che si sta avvicinando le coste dello Stato messicano di Vera Cruz molte città in allerta Rossa ha presentato ieri il progetto di un robot umanoide che debutterà in forma di prototipo prossimo il Tesla Mod avrà una funzione ben precisa gestire i compiti non sicuri ripetitivi e noiosi si poteva l’esperienza dell’azienda con le macchine automatizzate causa e timori covid e poi intanto decide di rinviiil ritorno in ufficio di 6 dipendenti al 2022 e oggi riparte la serie A di calcio si inizia con Inter Genoa e Verona Sassuolo alle 18:30 ed Empoli Lazio Torino Atalanta alle 20:45 te lo domani viene di tutte le altre serie B ieri Frosinone Parma 22 oggi in campo Pordenone Perugia Cittadella Vicenza per il volley bene le azzurre all’esordio degli Europei Marcon lamenta una pericardite post vaccino ed è tutto vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa