Ultime Notizie Roma del 21-08-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno molto preoccupato tempo che natura è l’azione del governo venga firmata e non ce lo possiamo permettere lo dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi noi spiega abbiamo riforma importantissime da fare non è l’ultima spiaggia ma abbiamo oggi un’occasione storica se vogliamo creare uno Stato moderno efficiente inclusivo sul tema della legge sulla vaccinazione obbligatoria aggiunto è troppo facili di mandare la lattina la politica che c’è una differenza di posizione dei partiti che Difficilmente potrà farti arrivare ad una legge ma possiamo sederci ad un tavolo Oggi stessa aggiornare i protocolli di sicurezza sono pronta anche se sindacati ti vogliono sedere ad un tavolo Siamo una comunità ha poi attaccato il ministro Orlando il Sottosegretario Todde che pensano di colpire con un DL le imprese sull’onda dell’emotività di due o tre casi che hanno ben altra origine e su cui si deveintervenire queste le parole del Presidente di Confindustria Bonomi Intanto le regole per Busto e m pullman e treni locali sono quasi pronte servono ancora alcuni affinamenti e le validazioni del CTS capienza Sara Del 80% sul bus e treni Firenze una bianca senza una gialla ci farà la mascherina chirurgica anche se è consigliata la ffp2 potranno essere previsti orari di ingresso differenziati sia per le scuole sia le aziende e gli uffici pubblici sarà possibile introdurre gli scuolabus anche per gli studenti delle superiori per applicare le regole ci saranno più organizzazione più controlli anche perché è da aprile che ti dialoga con regione e comuni del Veneto riapertura Enrico Giovannini cui spetta la programmazione e la gestione del trasporto pubblico locale in vista di settembre Frisina brani stanno cercando 10.000 fra stranieri E non che lavorano per lasciate gruppi di aiuto internazionali sono stati evacuati dal paese da quando i talebani sono entrati nella capitale Kabul domenica scorsa ha dichiarato un funzionario della NATO citato dal giardino sottolineando che il processo di evacuazionein quanto rischioso perché non si vuole alcuna forma di scontro come mi talebani o civili fuori dall’aeroporto italiani hanno respinto ogni responsabilità in merito ai disordini all’aeroporto assediato da migliaia di persone che cercano disperatamente di fuggire dal paese tornato sotto il dominio almeno 12 persone sono Traduci sentendo intorno allo scalo di Kabul in 6 giorni è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa