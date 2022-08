Ultime Notizie Roma del 21-08-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica e un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un escursionista di 30 anni Andrea mazzetto è morto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio nella Valdastico a rosso sull’Altopiano di Asiago in provincia di Vicenza il giovane stava cercando di recuperare il cellulare dalla fidanzata quando si sforzo su un precipizio e ha perso l’equilibrio finendo in un dirupo poche ore dopo la fidanzata Sara Bregante ha voluto postare su Instagram la maledetta ultima foto insieme quindi l’addio l’amato sarai sempre con me orsetto mio e mentre tra i partiti resta alto livello di scontro politico Paolo Gentiloni si inserisce nel dibattito rovinando l’importanza del PNR bisogna accelerare i piani non ritentare ricominciare da capo Se c’è qualcosa di concreto da modificare le porte a Bruxelles sono aperte e sottolinea commissario europeo agli affari economicireplicando La proposta della meloni di rivedere il PNR fa muro e avvisa il centro-destra il piano va attuato così com’è la rinegoziazione non è la strada da percorrere Ma a lui replica con te Esci dalla nostalgia di draghi contro Letta interviene poi anche la lega per un intervento contro Israele via Raffaele la regina segretario regionale della Basilicata del PD Berlusconi Tgcom24 noi parliamo di contenuti sinistra insieme per il potere il leader di Forza Italia intervistato a Tgcom24 parla di un costo della zia che sta diventando un’emergenza Nazionale si tradurrà in un momento del costo finale per i consumatori bisogna intervenire immediatamente con provvedimenti tamponi ha detto Berlusconi Ma bisogna anche partire subito con quello che non si è fatto finora per colpa delle ideologie della sinistra ripartire cioè con i rigassificatori i termovalorizzatori e l’energia rinnovabile nucleare pulito ha dettoe cambiamo decisamente argomento è di 16 morti e 29 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Turchia Dov’è l’autista di un camion ha perso il controllo a causa della rottura dei treni ed è andata a schiantarsi contro un gruppo di persone altri veicoli la tragedia si è consumata nel distretto di Derrick nel sud-est del paese un gran numero di mezzi di soccorso Vigili del Fuoco squadre mediche si sono recati sul luogo dell’incidente mentre i feriti sono stati Curati negli ospedali della città i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi dalla strada con l’ausilio di carri attrezzi e il sindacato ANIEF conferma e organizza una manifestazione a Roma per il prossimo martedì 30 agosto avrà luogo in Piazza Santi Apostoli dalle 10:30 alle 12:30 ANIEF chiedere a gran voce emendamenti al Decreto aiuti bis in esame al Senato abbiamo sentito in proposito il suo presidentelo faccio una manifestazione è il giorno nel giorno in cui inizia l’esame un esame veramente rapido del decreto-legge aiuti Miss aiuta gli italiani ma non aiuta la scuola 14 miliardi sono quelli stanziati dal governo neanche €1 per la scuola quindi è una manifestazione che vuole mettere la scuola al centro della scena del parlamento la scuola ha bisogno di un aiuto la scuola bisogno di un organico aggiuntivo la scuola al bisogno dei docenti che hanno partecipato alle prove del concorso straordinario per assunti la scuola non ha bisogno di provvedimenti discriminatori legittimi come quello del docente esperto c’è di un docente che fa 10 anni e prenderà qualcosa in più rispetto alla maggior parte che continuerà avere stipendi Veramente era senti la fame ed è tutto Buona domenica e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa