Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da ospitare in studio a pochi giorni dal termine per la presentazione delle candidature PD e Movimento 5 Stelle si avviano verso un accordo su un terzo nome per le regionali in Umbria involge Francesca di maolo presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi ed è sempre vicina al mondo cattolico solo un bene Sono fiduciosa detto ieri il segretario del PD Nicola Zingaretti in centinaia sono scesi in strada Piazza Tahir al Cairo altre città egiziane per manifestare contro il governo del presidente Abdel fattah al-sisi la polizia utilizzato il primogenito per disperdere la folla almeno in un paio di occasioni ci sarebbero stati anche alcuni arrestati manifestanti che hanno scandito slogan contro il Sisi Come il popolo vuole la caduta del regime paura Sarno nel termitano per un vasto incendio che si è sviluppato sul monte saretto il sindaco Giuseppe Canforacittadini a tenere le finestre chiuse uscire solo in caso di necessità Per oggi il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale cittadini residenti a ridosso della zona Pedemontana hanno dovuto lasciare le case degli Stati Uniti inviano e forse nel Medio Oriente dopo gli attacchi degli impianti petroliferi in Arabia Saudita che si sospetta fortemente e siano stati sferrati dall’iran lo ha annunciato il capo del pentagono ma è per spiegare la decisione è stata approvata dal Presidente Donald Trump dopo una richiesta di sostegno da parte di Riad il dispiegamento aggiunto sarà di natura difensiva e riguarderà in primo luogo in sistemi di difesa aerea missilistica almeno 4 persone sono morte in seguito a un incidente che negli Stati Uniti ha coinvolto un bus turistico nei pressi del bryce Canyon National Park nello Utah molti sarebbero i feriti in gravi condizioni sul posto una zona impervia sono allora diverse le ambulanze squadre di soccorso sport in chiusura il Cagliari ha battuto il Genoa per 31 nell’anticipo del venerdì della quarta giornata di serie A oggi grande attesa per il derby della Madonnina Milan Inter20:45 alle 15 invece scenderanno in campo Udinese Brescia mentre alle 18 toccherà i campioni d’Italia della Juventus ospitare lo stadio il Verona E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

