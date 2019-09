Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Roberta Frascarelli al momento non è stato trovato nessun accordo sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra 5 Stelle PD sul nome del candidato il Presidente della Regione Umbria la trattativa va avanti ma non è stato ancora definito il nome lo sottolineano fonti 5 Stelle il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato via libera al tatto civico per l’Umbria annunciato da Luigi Di Maio la polizia egiziana ha usato i gas lacrimogeni per disperdere centinaia di persone che si erano radunati in piazza tahrir al Cairo per protestare contro il governo del presidente al-sisi lo scrive Al Jazeera secondo cui diversi manifestanti sono stati arrestatiDL migranti di Firenze della Guardia di Finanza i documenti sequestrati nello studio dell’ avvocato Fiorentino Alberto Bianchi ex presidente della fondazione Open nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda è legale indagato con l’accusa di traffico di influenze E in queste ore gli investigatori stanno esaminando il materiale acquisito nella perquisizione avvenuta il 16 settembre Silvio Berlusconi Fini a se stesso però i suoi 19 conti correnti gli stessi pignorati e quindi congelati poco più di 2 anni fa da Veronica Lario e lo fa per evitare che la ex moglie porta riscuotere metto dei conteggi circa causa di divorzio invitandola a ridare indietro all’ex marito 46845361 tassa di €1 per un volo nazionale €1,50 per volo internazionale come parte di una serie di micro interventi fiscali sui consumi che fanno male alla salute e all’ambiente Come bevande zuccherate e merendine che al momento consente di recuperare due miliardi dadia ricerca e formazione che aiutano la salute e l’ambiente è una delle possibili coperture per la prossima manovra suggerita dal ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti che la illustrata porta a porta e rilanciata portando il video tutto suo profilo Facebook ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

