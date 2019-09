Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti invieranno nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi agli impianti petroliferi in Arabia Saudita che si sospetta fortemente siano stati sferrati dall’ira annunciato il capo del pentagono Marx per spiegando che la decisione è stata approvata dal Presidente Donald Trump dopo una richiesta di sostegno da parte di Riad il dispiegamento aggiunto sarà di natura difensiva riguarderà in primo luogo sistemi di difesa aerea e missilistica migliaia di persone sono scese in piazza in vista dell’incontro hanno sul clima in programma a te fino al 27 settembre prevista un’intera settimana di mobilitazione per il clima saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo il clou sarà a New YorkLa giovane attivista Greta thunberg guiderà le manifestazioni non ci sono foto che rendono giustizia a questo i primi numeri dicono 400.000 in tutta l’Australia 100.000 Berlino 100.000 Londra 50.000 ad Amburgo e le prime cifre in Germania sono di 1,4 milioni di persone un piano efficace per riattivare la crescita dell’Italia richiede di abbandonare definitivamente la pagina illusoria ricerca di Capri espiatori l’Europa la Finanza e Mercati gli immigrati per fondarlo invece su un’analisi approfondita dei mali della economia che mette in primo piano le sfide poste dal cambiamento tecnologico E da quello demografico lo ferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco In occasione della lezione Giorgio Fua 2019 in Ancona chiedendo misure sia sul lato dell’offerta sia tu quello della domanda per Emma Marrone arriva da Maria De Filippi in citazione più accurata Ti voglio un bene dell’anima davvero nonma paura di nulla perché sei fortissima scritto dei profili Social del programma che l’ha lanciata Amici De Filippi in mattinata la cantante dal suo account aveva annunciato di doversi prendere una pausa per motivi di salute nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7, €5 rispetto all’anno precedente attestandosi a 86, €9 e quanto emerge dall’indagine dei conti correnti della banca d’Italia secondo cui si tratta del terzo aumento consecutivo in accelerazione rispetto al 2017 reale 2016 uno schiaffo ma un pestaggio degno di teppisti da stadio contro una persona fragile è sottopeso di questo stiamo parlando non li altro lo ha detto il PM Giovanni musarò nella sua requisitoria al processo la morte di Stefano Cucchi che vede tre Carabinieri indagati per omicidio preterintenzionale ci furono due battibecchi con Alessandro dopo un calcio uno spintone tutti cade e sbatte a terrail sedere e la Nokia prende un calcio violentissimo in faccia o alla nuca che gli provoca una frattura alla base del cranio aggiunto userò descrivendo il presunto pestaggio ed è tutto Grazie per aver eseguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa