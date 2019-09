Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 è un barcone con a bordo 92 persone è stato intercettato Emilia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un bacino sono tutti direttamente a terra lo spot dove In questo momento si trovano circa tra tra comunitaria a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti Resta al collasso Inoltre stando alle previsioni meteo che sono in peggioramento il traghetto che assicura i trasferimenti dall’isola verso la terraferma rischia di restare bloccato a Porto Empedocle gli Stati Uniti invieranno nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi agli impianti petroliferi né arrabbiatache ti sospetta fortemente siano stati sferrati dall’iran lo annunciato il capo del pentagono spiegando che la decisione è stata approvata dal Presidente Donald Trump dopo una richiesta di sostegno da parte di riabel dispiegamento aggiunto sarà di natura difensiva riguarda il primo luogo sistemi di difesa aerea e missilistica il 60,9% dei Santi sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al patto civico per Umbria annunciato da Luigi Di Maio i votanti sono stati 35 mila 036 si sono stati 21320 13716 pari al 39,1% la votazione era aperta a tutti gli iscritti 5 Stelle sul territorio nazionale migliaia di persone sono scese in piazza in vista dell’incontro non sul clima in programma da lunedì a New York fino al 27 settembre previsto un’intera settimana di immobilizzazione non ci sonofoto che rendano giustizia queste primi numeri dicono 400.000 in tutta l’Australia 100.000 a Berlino 100.000 Londra 50.000 ad Amburgo e le prime cifre in Germania sono 1,4 milioni di persone ma è una cosa più che gigantesca ovunque in ogni città insieme stiamo cambiando il mondo lo scrive in diretta su Facebook postando una foto dello sciopero del clima di oggi a Sydney Silvio Berlusconi signora se stesso però è 19 conti correnti gli stessi pignorati e quindi congelati poco più di 2 anni fa da Veronica Lario e lo fa per evitare che la moglie possa rispondere al netto dei conteggio circa 14 milioni di euro perché siccome conguaglio dell’appannaggio mensile disposto dai giudici nella causa di separazione nonostante la sentenza è poco confermata dalla Cassazione con cui la Corte d’Appello di Milano le ha revocato all’assegno di divorzio invitandola ridare indietro ha l’ex marito 46000000 345.000aperitivo con il fratellone a parlare di figli e famiglia di vita e delle domani bella serata e la piccola didascalia che accompagna il post su Facebook del segretario del PD Nicola Zingaretti che pubblicano selfie con il fratello Luca una delle rare immagini del segretario da me con il commissario Montalbano ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prof

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa