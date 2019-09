Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo mentre la TV in studio Roberta Frascarelli ancora sbarchi nottata Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti intorno alle 23 umbertone con a bordo 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunti direttamente a terra lo spot dove In questo momento si cerca 300 extracomunitario fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti resta incollato Inoltre stando alle previsioni meteo che sono in peggioramento il traghetto che figura i trasferimenti dall’isola verso la terraferma e rischia di restare bloccato a Porto Empedocle nel frattempo prosegue la protesta di un gruppo di tunisini che chiedono di non essere rimpatriatisbarco in Calabria 41 migranti di nazionalità irachena iraniana sono stati intercettati e bloccati dalla guardia costiera alla periferia di Brancaleone nella Locride tre miglioramenti anche quattro donne e minori tra quei due bambini di 6 anni una cadavere è stato trovato sui binari ferroviari a Lavagna comune di 12000 abitanti della città metropolitana di Genova dalle 545 circolazione ferroviaria tra Chiavari e Sestri Levante linea Genova La Spezia è sospesa è in corso rende noto rete ferroviaria italiana la riprogrammazione del servizio ferroviario esposto all’autorità giudiziaria per i rilievi di rito la vittima quanto si apprende sarebbe di sesso femminile gli Stati Uniti invieranno nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi agli impianti per in Arabia Saudita che si sospetta fortemente siano stati sferrati dall’iran lo ha annunciato il capo del pentagono Marketplace spiegando che la decisione è stata approvata dal Presidente donnadopo una richiesta di sostegno da parte di Seriate dispiegamento aggiunto sarà di natura difensiva riguarderà In primo luogo sistemi di difesa aerea missilistica l’agenzia italiana del farmaco disposto il ritiro dalle farmacie dalla catena distributiva di tutti i Lotti farmaci con principio attivo ranitidina utilizzato per trattare problemi gastrici come l’ha finita prodotto dall’officina saraca laboratori Limited in India a causa della presenza di un impurità potenzialmente cancerogena si tratta del in purezza della Fede le nitrosammine già provate nel 2018 in alcuni antiipertensivi e ne arrivo con l’autunno una nuova perturbazione che porterà pioggia e temporali già da domani domenica dopo l’impulso instabile delle ultime ore avremo una breve parentesi anticiclonica con tempo più soleggiato fino a sabato compreso e temperature diurne gradevoli linea con le medieal di sopra Tuttavia Giada Ovest la nuvolosità tenderà gradualmente aumentare per l’avanguardia di una nuova perturbazione Atlantica che raggiungerà l’Italia proprio domani ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa