Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio a pochi giorni dal termine per la presentazione delle candidature PD e Movimento 5 Stelle si avviano verso d’accordo su un terzo nome per le regionali in Umbria in poi c’è Francesca di maolo presidente del centro di riabilitazione per disabili Serafico di Assisi è da sempre vicino al mondo cattolico sull’umbria sono fiduciosa detto ieri il segretario PD Nicola Zingaretti in centinaia sono scesi in piazza a Tahir al Cairo e altre città egiziane per manifestare contro il governo del presidente bel fattah al-sisi la pulizia utilizzati casa lacrimogeni per disperdere la folla almeno un paio di occasioni ci sarebbero stati anche alcuni arrestati tre manifestanti che hanno scandito slogan contro il PD Come il popolo vuole la caduta del regime paura Sarno nel salernitano per un vasto incendio che si è sviluppato sul monte saretto il sindaco Giuseppe Canfora invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse a uscirein caso di necessità Per oggi le primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale cittadini residenti a ridosso della zona Pedemontana hanno dovuto lasciare le case il corpo di un uomo è stato trovato all’interno di un in fiamme vicino al cimitero degli inglesi agrar annotare l’auto sono stati alcuni passanti che hanno dato l’allarme il rogo è stato spento dai Vigili del Fuoco la vittima è stata identificata dalle forze dell’ordine si tratta di un cinquantenne ancora da chiarire i contorni del episodio Non è escluso che si tratti di suicidio non ha Trump incontrerà il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj la prossima settimana a margine dell’assemblea generale dell’ONU a New York il nome del leader di Kira e i bilaterali del presidente americano annunciati dalla Casa Bianca in agenda anche i colloqui con i leader di Pakistan Polonia Nuova Zelanda Singapore Egitto quella del suggerimento India Iraq e del Salvador riflettori puntati questa sera su San Siro dove si disputerà il derby della Madonnina Milan Inter per una partita speciale contro buonissimo Milan le parole di Conte fermo Meglio dello Slavia La promessa della collega Rossonero Giampaolo ieri nellavenerdì Cagliari ha battuto il Genoa per 3-1 oggi alle 15 scenderanno in campo Udinese Brescia poi alle 18 toccherà i campioni d’Italia della Juventus ospitare lo stadio di Verona Vi aggiorneremo nelle prossime di per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa