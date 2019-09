Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il primo impegno da mantenere il disinnesco degli aumenti dell’IVA previsti dalle clausole di salvaguardia per oltre 50 miliardi di euro 3 2020/2021 lo assicura il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli nel messaggio alla ventinovesima edizione del Coordinamento regali di confedilizia II ministro Inoltre è necessaria una proroga degli incentivi per le ristrutturazioni per l’efficienza energetica grazie alle detrazioni fiscali per risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti spiega dal 2007 a oggi si registrano oltre 39 miliardi di euro di cui 3,3 nel 2018 gli investimenti per interventi di riqualificazione energetica ancora sbarchi di migranti a Lampedusa approdato ai 108 persone un balcone con 92 a bordo è stato intercettato a poche miglia da una motovedetta della capitaneria di portoaltri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunte direttamente a terra l’hotspot resta il collasso nel frattempo prosegue la protesta di un gruppo di tunisini che chiedono di non essere rimpatriati manifestando sulla Piazza Chiesa Madre dell’isola nelle regioni invece 41 migranti di nazionalità iraniana sono stati intercettati dalla guardia costiera a bordo di una barca a vela a una quindicina di metri ancora contati tre tipi di Movimento 5 Stelle per definire il patto civico per le prossime elezioni regionali in Umbria il confronto va avanti in particolare sul programma al centro dell’attenzione anche il nome da proporre come presidente il nome ancora più invitato come candidato presidente quello di Francesca Di Mauro avvocato vicino al mondo cattolico e presidente dell’Istituto Serafico di Assisi fatto civico ieri ha ricevuto il via libera sulla piattaforma Rousseau dei militanti Movimento 5 stelle con il 6,9% Desi Parigi oggi blindata con 7500 poliziotti e gendarmi schierati per una giornata considerate ad alto rischio a causa del convergere di diversi cortei di manifestanti 3 qualisul crinale gilet gialli annunciate proteste contro la riforma delle pensioni mentre migliaia di persone sia calcheranno davanti ai siti e monumenti per la giornata del patrimonio intanto nelle strade più a rischio primo fra tutti i peli dei hanno fatto ritorno i blindati della gendarmeria e le camionette gli appelli dei gilet gialli sui social network si sono moltiplicati al morto di tutta la Francia Parigi e alcuni attivisti antagonis ti chiedono la convergenza di cortei sul clima e sulla giustizia sociale sul tema delle grandi opere serve un’operazione verità che racconta gli italiani come anche nella disponibilità di riconoscere che qualcuna di queste può non essere necessario noi non possiamo lasciare questo paese fuori dall’Europa interni di collegamenti lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli nel corso del convegno di studi amministrativi Varenna secondo la ministra senza avere paura di dire anche qualche no c’è un piano di grandi opere che non è necessario solo al mondo delle costruzioni serve le persone giovani che dovranno avere le stesse possibilità di donne e uomini europei irrealiin centinaia sono scesi in strada a Piazza Tahir al Cairo e in altre città egiziane per manifestare contro il governo del presidente Adel Fatah al-sisi La polizia ha utilizzato i lacrimogeni per disperdere la folla almeno un paio di occasioni ci sarebbero stati anche alcuni arrestati tre manifestanti che hanno raccolto l’appello sui social media di un imprenditore egiziano Mohamed Ali in esilio in Europa che ha causato lo stesso per diverse generali di corruzione gli Stati Uniti nuove forze nel Medio Oriente dopo gli attacchi degli impianti petroliferi in Arabia Saudita che si sospetta fortemente siano stati sferrati dall’iran lo ha annunciato il capo del pentagono Astaire la decisione è stata approvata dal Presidente Trump e dopo una richiesta di sostegno da parte di Riad il dispiegamento sarà difensivo riguarda in primo luogo sistemi di difesa aerea missilistica Intanto ti so bene che neppure crede ha un ruolo iraniana negli attacchi al suo petrolio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa